Na Slovensku došlo k velké změně v očkování. Věková hranice na Pfizer a Modernu byla zrušena

Média informují o tom, že Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky zrušilo věkové hranice pro vakcíny od společností Pfizer a Moderna. 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Vakcíny Pfizer budou přidělovány všem od 16 let a vakcíny Moderna zájemcům od 18 let.Připomíná se, že očkování vakcínou od AstraZeneca je v sousední zemi stále pozastaveno.Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský minulý týden informoval, že od 1. června by měli dostat lidé možnost výběru vakcíny, kterou se chtějí očkovat, včetně těch neregistrovaných. Oficiálně by se tak mělo začít očkovat i ruskou vakcínou Sputnik V. Součástí změny by podle Lengvarského mělo být i to, že ve velkém začnou očkovat i praktičtí lékaři. Ti podle šéfa zdravotnického resortu budou mít k dispozici všechny vakcíny kromě Pfizeru.Celkový počet očkovaných osob první dávkou vakcíny na Slovensku je více než 1,4 milionu. Druhou dávku již dostalo téměř 700 tisíc lidí.

