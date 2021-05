https://cz.sputniknews.com/20210519/od-antarktidy-se-oddelil-nejvetsi-ledovec-na-svete-14541629.html

Od Antarktidy se oddělil největší ledovec na světě

Od Antarktidy se oddělil největší ledovec na světě

Největší na světě ledovec se v těchto dnech oddělil od Antarktidy. Vyplývá to z informací družice pro pozorování Země Sentinel-1, oznámila Evropská vesmírná... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací na webu vesmírné agentury obrovský ledovec o rozloze přibližně 4 320 kilometrů čtverečních objevili britští a američtí vědci, kteří zkoumali fotografie z přístroje Sentinel-1. ESA poznamenává, že ledovec, který dostal označení A-76, je 170 kilometrů dlouhý a 25 kilometrů široký.Je to největší ledovec na světě (má o něco větší rozlohu než španělský ostrov Mallorca). Oddělil se od západní části šelfového ledovce Filchnera-Ronneové v Antarktidě a v současné době se nachází ve Weddellově moři. Vesmírná agentura oznámila, že předchozí rekord patřil ledovci A-32A o rozloze přibližně 3 880 kilometrů čtverečních, který se také nachází ve Weddellově moři. Ledovec o rozloze městaKoncem února se od Antarktidy oddělil obrovský ledovec o rozloze 1 270 kilometrů čtverečních, oznámila Antarktická služba Velké Británie.Oddělil se od Brandtova ledového šelfu, na němž se nachází britská výzkumná stanice Halley. Před více než deseti lety se na ledovci tlustém 150 metrů objevily velké trhliny. V lednu začala jedna z největších trhlin rychle růst, její délka se zvyšovala denně o jeden kilometr. 26. února se tato trhlina rozšířila během několika hodin o několik set metrů a vznikl ledovec.Podle informací služby to stanici neohrožuje, protože již v roce 2016 byla přesunuta do vnitrozemí, aby v případě oddělení ledovce nebyla unesena spolu s ním. Dvanáct pracovníků stanici opustilo v polovině února kvůli příchodu antarktické zimy.„Naše týmy Antarktické služby Velké Británie byly na oddělení ledovce od šelfového ledovce připraveny v průběhu několika let. Sledujeme denně stav ledovce za použití vysoko přesných GPS nástrojů instalovaných vedle stanice, které zaznamenávají, jak se ledovec mění a kam se pohybuje,“ řekla vedoucí služby Jane Francisová.V říjnu roku 2019 se od Antarktidy oddělil ledovec o hmotnosti 314 miliard tun.

klimatické změny, ekologie, vědci, antarktida