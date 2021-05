https://cz.sputniknews.com/20210519/pentagon-spusti-program-na-kontrolu-vojaku-k-nachylnosti-k-extremismu-14537570.html

Pentagon spustí program na kontrolu vojáků k náchylnosti k extrémismu

Pentagon spustí program na kontrolu vojáků k náchylnosti k extrémismu

Pentagon plánuje spuštění programu, který bude kontrolovat sociální sítě amerických vojáků na možnou náchylnost k extrémismu a přítomnost extrémistických... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Výbor na Ministerstvu obrany USA v současnosti podle portálu vyvíjí program, který „ve stálém režimu“ umožní sledovat stránky vojáků na sociálních sítích na předmět extremistických prohlášení a podezřelého chování.V březnu Pentagon představil zprávu, ve které bylo varováno o nebezpečí pravicového extremismu a rasismu mezi vojáky. Zpráva byla vytvořena na základě žádosti Kongresu několik měsíců před událostmi 6. ledna, kdy skupina přívrženců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vtrhla do Kapitolu USA, a snažila se zabránit schválení výsledků prezidentských voleb.Největší problémy americké armádyČasopis National Interest přišel s informacemi, že ke třem čtvrtinám úmrtí amerických vojáků nedochází v zónách bojového nasazení. Přes 90 % z těchto úmrtí pak náleží na území USA.Jako příklad časopis uvádí příběh mladého vojáka, který byl v depresích, americká armáda mu nebyla schopna poskytnout účinnou psychologickou pomoc, a tak spáchal sebevraždu vkročením do rotoru vrtulníku. K tomuto konkrétnímu případu mělo dojít v červnu roku 2018. Voják, který se rozhodl ukončit svůj život, se jmenoval Brandon Caserta.Jeho otec, Patrick Caserta, se podle slov časopisu pokoušel vnést do sebevraždy svého syna světlo, ale „armáda jen všechno skryla“.Uvádí se, že mezi lety 2006 a 2020 zemřelo 17 645 aktivních příslušníků armády při službě v amerických ozbrojených silách. Přibližně 13 068 vojáků od roku 2006 zemřelo při okolnostech nemajících vztah k bojovým operacím.

pentagon, armáda, usa