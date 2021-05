https://cz.sputniknews.com/20210519/policiste-hledaji-mladika-ktery-brutalne-zautocil-na-strazneho--14543823.html

Policisté hledají mladíka, který brutálně zaútočil na strážného

TN Nova informuje o tom, že policisté pátrají po mladíkovi, který v pondělí večer před ostravským nákupním centrem surově kopl zaměstnance tamní ochranky...

česko

útok

bezpečnost

policie

Mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská uvedla, že podezřelým je osoba mladší 18 let a policisté pátrají po jeho aktuálním pohybu.„Kriminalisté pracují s informacemi od poškozeného, který neutrpěl vážná zranění, ale vzhledem k charakteru útoku se tak mohlo stát,“ poznamenala. Následně dodala, že policie dále kontaktuje osoby, které by mohly k události poskytnout jakoukoliv informaci.Publikace připomíná, že při vyhroceném sporu, kdy strážný napomínal mladíky, aby opustili soukromý pozemek, jeden z nich na člena ochranky zaútočil a brutálně muže nakopl do břicha. Když muž upadl, mladík v útoku pokračoval a strážného kopl do hlavy. Podle informací TV Nova se mladíci chtěli dostat do technické místnosti obchodního centra, čemuž se strážný pokusil zabránit.„Začalo to tak, že sekuriťák do nás začal rýpat uvnitř. Jsme se s ním bavili slušně, pak nějaký neznámý týpek přiběhl a kopl ho do hlavy,“ popsal situaci jeden z mladíků, přičemž útok na strážného schválil. V určitý okamžik incidentu byla přítomna svědkyně, která stručně komentovala případ.„Pán jim začal říkat, že zavolá policii. V tom se jeden rozběhl, kopl ho do břicha. Muž spadl, potom ho kopl do hlavy a dál nevím, co se dělo,“ uvedla.K situaci se vyjádřil i provozní ředitel bezpečnostní agentury SSI Group Radek Škrabal, který se zastal svých pracovníků. Ti se podle jeho slov maximálně snaží zajistit bezpečnost návštěvníků jak v budově obchodního centra, tak i v jeho bezprostředním okolí. „Naštěstí takové incidenty jsou spíše výjimečné, ačkoli v posledních letech agresivita útočníků stoupá,“ podotkl. Minulý týden v nemocnici v Nymburku došlo k útoku na zdravotní setru. Podle policie jednatřicetiletý muž vznikl do objektu a zbil sestru přinesenou lopatou. Následující den byl útočník zadržen.Sestra utrpěla trná poranění a musela být hospitalizovaná. Policisté okamžitě zahájili úkony trestního řízení, útok je vyštřován jako pokus o těžké ublížení na zdraví.„Došlo k napadení sestřičky, která je momentálně hospitalizovaná u nás v nemocnici. Víc informací k tomu říct nemůžu, protože to vyšetřuje policie," řekla PR manažerka nemocnice Aneta Šenová.

útok, bezpečnost, policie