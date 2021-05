https://cz.sputniknews.com/20210519/politico-izrael-zmenil-nazor-na-invazi-do-pasma-gazy-kvuli-usa-14539443.html

Politico: Izrael změnil názor na invazi do Pásma Gazy kvůli USA

Politico: Izrael změnil názor na invazi do Pásma Gazy kvůli USA

Američtí představitelé doufají v rychlé zmírnění napětí mezi Izraelem a Palestinou a jsou přesvědčeni, že jejich „zákulisní“ intervence zabránila rozvoji... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T12:18+0200

2021-05-19T12:18+0200

2021-05-19T12:18+0200

svět

pásmo gazy

hamas

palestina

izrael

usa

konflikt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/14504599_0:757:1710:1719_1920x0_80_0_0_73752330cb470e5ce1d0989f5004a214.jpg

Podle zpráv médií zástupci Bílého domu soukromě vyzvali izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby zrušil vojenskou operaci v Pásmu Gazy. Izraelský vůdce pak řekl, že do konce bojů zbývá „několik dní“. Dříve mluvčí obrany Jonathan Konrikus oznámil, že Izraelci plánují pozemní operaci v Pásmu Gazy, ale zatím nebyl vydán žádný rozkaz.Spojené státy také usnadnily jednání mezi Egyptem a stranami konfliktu, včetně palestinského hnutí Hamás, informoval deník. Podle zdroje existují náznaky, že Hamás hledá cestu ze současné situace. Podle jeho názoru by konec konfliktu mohl probíhat postupně, počínaje vzájemným zastavením ostřelování za účelem poskytnutí humanitární pomoci.Jak uvádí portál, Spojené státy se chtějí vyhnout opakování roku 2014, kdy Hamás a Izrael bojovaly asi 50 dní a zabily více než 2 000 Palestinců a 70 Izraelců. Boj mezi oběma stranami v roce 2012 trval osm dní a zůstalo po nich mrtvých 160 Palestinců a nejméně šest Izraelců.Jedním z komplikujících faktorů ve snaze ukončit současný konflikt je to, že Hamás ve svých diskusích se stranami, které se snaží ukončit boje, hlásí požadavky týkající se Jeruzaléma, sporného města. Osoba obeznámená se situací tyto požadavky neuvádí, ale řekla, že Izrael je nikdy nepřijme.Palestinsko-izraelský konflikt vyostřil počátkem května, kdy pokus vyhnat několik arabských rodin ze čtvrti Jeruzaléma Šejch Džarach vedl k rozsáhlým střetům mezi Palestinci a izraelskou policií. Od té doby začaly boje mezi Hamásem a židovským státem.Od 10. května bylo z Pásma Gazy do Izraele vypáleno asi 3 700 raket, z nichž 540 přistálo v samotné enklávě. Asi 1,2 tisíce raket bylo zachyceno systémem protiraketové obrany Železná kopule. Podle posledních údajů bylo v Izraeli zabito 12 lidí a více než 50 jich bylo zraněno. Tel Aviv provedl stovky odvetných úderů, přičemž počet palestinských obětí dosáhl 213.

https://cz.sputniknews.com/20210517/izrael-zautocil-na-velitelstvi-vnitrni-bezpecnosti-hamasu-v-gaze-14522393.html

https://cz.sputniknews.com/20210517/usa-dodaji-do-izraele-zbrane-za-735-milionu-dolaru-pri-zhorseni-situace-v-pasmu-gazy-14519585.html

Simo Häyhä USA se tentokrát překvapivě zdrželi vetování v OSN a tak bylo možné mezinárodní odsouzení jednání Izraele v kradení a osídlování palestinského území. Jakým podlým a prasáckým způsobem Izraelská vláda provádí kriminální utlačování Palestinců se aktuálně nechá shlédnout v německé reportáži, pod štítkem: "Israel - Eklat um Siedlungspolitik". 🇮🇱🇺🇸👎👎👎👎👎🤮🚾 14

➗❌➖➕ Velmi bych uvítal neomezený přívoz palestinských sirotků do ČR a palestinskych uprchlíků všude do Evropy, protože Izraelský fašisti zase provádí jejich další okupační válku proti Palestině. Nevím proč mi to nějak připomíná druhou světovou válku, když "Poláci tehdy zákeřně napadli Německo" a rozpoutali druhou světovou válku, a rakouský Hitler pak omylem vysprchoval židy.. 🇮🇱🕎✡️🛐👎👎👎👎👎👎 7

11

pásmo gazy

palestina

izrael

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pásmo gazy, hamas, palestina, izrael, usa, konflikt