Princ Harry hrozí, že se nezúčastní oslav na počest princezny Diany, pokud nebude součástí i Meghan

V královské rodině je stále cítit napětí. Vše začalo prohlášením Harryho a Meghan, že se vzdávají svých královských povinností a stěhují se do Ameriky a... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T23:10+0200

Web Radar totiž sdílel informaci s odkazem na královské zasvěcence, že princ Harry dal královské rodině ultimátum. Vévoda měl podle zdrojů hrozit, že pokud nebude Meghan Markleová součástí ceremonie odhalení sochy jeho matky, princezny Diany, ani on sám se této události nezúčastní.Vévodkyně ze Sussexu Meghan je podruhé těhotná, proto se nebude moci ceremonie zúčastnit osobně, avšak princ Harry chce, aby byl do celé akce zahrnut videozáznam. „Princ Harry požaduje, aby byla Meghan součástí oficiální ceremonie,“ uvedl zdroj.Další zdroj uvedl, že vévoda ze Sussexu se události nemusí zúčastnit kvůli „chladnému přijetí“, které se mu dostalo v dubnu, když přijel na pohřeb jeho dědečka, prince Philipa.Uvádí se, že socha princezny Diany, která zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, bude odhalena 1. července u příležitosti jejích nedožitých 60. narozenin. Socha bude umístěna na zahradě Kensingtonského paláce.Situace v královské rodiněNutno podotknout, že celá královská rodina je stále spojována s rozhovorem prince Harryho a jeho manželky Meghan, který poskytli moderátorce Oprah Winfreyové. V něm totiž zaznělo několik senzačních informací, které se nepříjemným způsobem podepsaly na královské rodině a obrazu britské monarchie. Meghan Markleová v interview například uvedla, že někdo z příbuzných manžela byl znepokojen barvou pleti jejich dítěte (Oprah později upřesnila, že se nejednalo o královnu Alžbětu II. ani o jejího manžela prince Philipa).Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil. Princ Harry byl naposledy v Británii na pohřbu svého dědečka, prince Philipa.

