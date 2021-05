https://cz.sputniknews.com/20210519/princezna-beatrice-oznamila-ze-je-tehotna-novinu-zverejnila-v-den-vyroci-harryho-a-meghan-14543586.html

Princezna Beatrice oznámila, že je těhotná. Novinu zveřejnila v den výročí Harryho a Meghan

Princezna Beatrice oznámila, že je těhotná. Novinu zveřejnila v den výročí Harryho a Meghan

Královská rodina má opět důvod k radosti. Princezna Beatrice totiž sdělila, že s manželem čeká miminko. V letošním roce to bude již čtvrté pravnouče královny...

V letošním roce se královně Alžbětě narodila již dvě pravnoučata a již se několik měsíců ví, že na svět přijde brzy i dcera prince Harryho a jeho ženy Meghan. Skrze sociální sítě pak dnes princezna Beatrice oznámila, že přibude další miminko. Princezna Beatrice tak se svým manželem Edoardem Mapelli Mozzim čeká svého prvního potomka. V popisku k fotce se píše, že královna již o novince ví a že obě rodiny jsou velmi nadšené.Za zmínku nepochybně stojí, že princezna zvolila pro oznámení této radostné noviny právě dnešní den. 19. května totiž princ Harry a jeho žena Meghan slaví tříleté výročí svatby. V říjnu roku 2018, v den, kdy se princezna Eugenie, tedy sestra Beatrice, vdávala, totiž Sussexové svět překvapili novinkou o tom, že čekají prvního potomka. Právě fanoušci na sociálních sítích začali na tento fakt poukazovat a tvrdili, že Beatrice si tento den nevybrala náhodou. Jistý sledující naopak poznamenal, že výročí Harryho a Meghan není zase až tak velkým milníkem. „A co? Harry a Meghan řekli světu o dítěti přímo na svatbě Eugenie. Na svatbě,“ podotkl jistý uživatel.Princezna Beatrice se vdávala v loňském roce. Učinila tak v době covidových omezení a svého partnera si vzala na soukromém obřadu. Výročí prince Williama a KateZa zmínku stojí, že nedávno oslavili výročí i princ William a jeho žena Kate. U této příležitosti zveřejnili vévodové snímky, přičemž někteří pak měli potřebu je porovnat s fotkami prince Harryho a Meghan, když oznamovali, že budou dvojnásobnými rodiči.Fotograf Glenn Gratton řekl Daily Mail, že fotografie Williama a Kate, kterou pořídil fotograf celebrit Chris Floyds, byla „krásným, přímočarým“ snímkem. Sdílením portrétu se pár vydal ve šlépějích prince Harryho a Meghan. Ti totiž nedávno zveřejnili dvě černobílé fotografie, aby oznámili Meghanino těhotenství.Fotograf Glenn řekl, že „jasné rozdíly“ mezi oběma snímky, pokud jde o pózy a úpravy, naznačují jejich přístup ke královskému životu a vysvětlil: „Ukazuje to, že oba bratři hledají různé věci, pokud jde o vztahy s veřejností a jejich vnímání lidmi.“Řekl, že zatímco „ani jedno foto nemůže být kritizováno“, fotografie Williama a Kate vypadají přirozeněji, zatímco fotky Harryho a Meghan se zdají být zinscenované. Kate a William jsou zobrazeni, jak stojí na nádvoří ve své oficiální londýnské rezidenci a sedí na zahradě. V každém snímku je zřejmé, že pár má vybudovanou uvolněnou, láskyplnou důvěru mezi sebou. Glenn dal snímky do kontrastu s fotkami, které začátkem tohoto roku sdíleli princ Harry a Meghan, kteří se také rozhodli pózovat před stromem v areálu svého sídla v Santa Barbaře.Jeden z černobílých snímků zachycoval, jak pár seděl pod stromem a Harry měl položenou ruku na Meghanině hlavě, když ležela a držela se za bříško.Fotograf řekl, že snímek vévody a vévodkyně nebyl zdaleka upřímný, a dodal: „Tyto snímky jsou černobílé a bylo provedeno poměrně mnoho postprodukčních prací – sice diskrétně, ale byly tam provedeny.“

