Ruská Státní duma vypověděla Smlouvu o otevřeném nebi

Ruská Státní duma vypověděla Smlouvu o otevřeném nebi

Státní duma RF jednohlasně vypověděla Smlouvu o otevřeném nebi. Rada federace RF plánovala, že ve stejný den rozhodnutí podpoří, ale včera bylo oznámeno, že se... 19.05.2021

2021-05-19T11:31+0200

2021-05-19T11:31+0200

2021-05-19T11:31+0200

USA měly dost času na rozmyšlenouRusko poskytlo USA víc než dost času na rozmyšlenou v otázce Smlouvy o otevřeném nebi, prohlásil náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov ve svém projevu ve Státní dumě, kde se dnes projednávala otázka vypovězení Smlouvy o otevřeném nebi.„Kdyby nám Washington skutečně chtěl vyjít vstříc a znovu projednat chybné rozhodnutí předchozí administrativy, mohli by to udělat okamžitě,“ dodal.Rjabkov poukázal na to, že nikdo z účastníků Smlouvy o otevřeném nebi nezapůsobil na americkou stranu s tím, aby se do smlouvy vrátila.Náměstek ministra zahraničí RF rovněž podotkl, že „prakticky všichni zbývající účastníci smlouvy vyjádřili politování nad tímto rozhodnutím USA“. Dodal, že „nikdo, ani země, které nejsou formálně členy NATO, jako jsou evropské neutrální země, které jsou účastníky Smlouvy o otevřeném nebi, nepodnikly, pokud víme, žádné reálné kroky k tomu, aby zapůsobily na Washington s cílem, když ne úplné revize, tak alespoň upřesnění pozice a zachování možnosti pokračovat v úsilí pro návrat USA do smlouvy“.Smlouva o otevřeném nebiSmlouva o otevřeném nebi nabyla platnosti 1. ledna roku 2002 a stala se jedním z opatření na upevnění důvěry v Evropě po studené válce. Umožnila 34 účastnickým zemím sbírat otevřeně informace o ozbrojených silách a opatřeních druhé strany.V květnu minulého roku USA zahájily proceduru vypovězení smlouvy, která byla ukončena 22. listopadu.V lednu roku 2021 zahájení mezirezortních procedur pro vypovězení Smlouvy o otevřeném nebi oznámila také Moskva. Podotýkalo se, že opatření Washingtonu podstatně narušila bilanci zájmů jiných států.Vladimir Putin jmenoval náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova oficiálním zástupcem při projednání této otázky ve Federálním shromáždění. V zahraničněpolitickém rezortu nejednou zdůraznili, že Rusko v této oblasti neustoupí.

⠀ Rusko příště možná potřebuje "otevřené nebe" pro jejich cirkony 🇷🇺👍👍👍 Dohoda byla stejně už zastaralá a přežitá a moderní špionážní technika dnes už přesně ví kde co je, kde kdo bydlí a jak se jmenuje, kolik má peněz, jeho kontakty a dokonce i co si myslí a co si bude myslet, a co ví a vůbec neví, jako i ten chudák Simo 🇨🇳👍🇵🇭🤩🤩 10

Vladan Plně souhlasím s Ruskou Federací. 5

