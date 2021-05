https://cz.sputniknews.com/20210519/ruske-ministerstvo-obrany-vysle-na-arktidu-jadernou-expedici-14542876.html

Ruské ministerstvo obrany vyšle na Arktidu jadernou expedici

Do expedice skupiny Severního loďstva se připojili nejvíce trénovaní odborníci, v jejich čele bude důstojník štábu Severního loďstva Sergej Zinčenko.V rámci komplexní expedice na Novou Zemi začal historický experiment s rekonstrukcí expedice Fjodora Rozmyslova z 18. století v průlivu Matočkin Šar. Téměř o 300 let později zopakovali vojáci Centrálního polygonu Ruské federace pod vedením plukovníka Sergeje Kostareva jeden ze dnů Rozmyslovovy skupiny, když na ledu průlivu kráčeli 24 kilometrů. Na trase byla zkontrolována přesnost měření provedených Fjodorem Timofejevičem, po cestě armáda hledala možné stopy expedice.Expedice se bude plavit kolem Jižního ostrova v srpnu. 12. hlavní ředitelství ministerstva obrany odpovídá za dodávky jaderných zbraní ozbrojeným silám a bezpečnost jejich skladování.Na souostroví Nová země se nachází místo, kde se až do roku 1990 prováděly testy jaderných zbraní. Podle údajů z otevřených zdrojů se v blízkosti souostroví nachází pohřebiště jaderného odpadu: kontejnery s vyhořelým palivem z lodí Severního loďstva a jaderných ledoborců či zcela potopená jaderná ponorka K-27.Objevení ruské ponorkyV dubnu informovala tisková služba Severní flotily, že expedice její a Ruské geografické společnosti objevily v Barentsově moři ponorku Kaťuša, kterou během druhé světové války odpálily německé miny.Vědci zjistili, že trup ponorky byl rozčleněn na tři části a byl zapleten do rybářských sítí. Za předpokládanou příčinu zničení ponorky považují výbuch německé miny a následnou detonaci vlastní munice ponorky.Členové expedice chtěli zjistit taktické číslo ponorky. Klasifikace byla zatím prováděna na základě rozměru trupu ponorky a jednotlivých nezakrytých částí – rádiová komunikační anténa, vysokotlaké válce, potrubní ventilační šachty.Během expedice bylo také prozkoumáno místo, na které si stěžovali rybáři – nachází se tam potopená loď, která zapříčinila četné problémy s vlečnými sítěmi. Nyní jsou informace o lodi vloženy do státních mořských navigačních map.První a druhá etapa společné expedice Severní flotily a Ruské geografické společnosti Pamatuj si válku, jsou u konce. Loď logistické podpory Elbrus, ledoborec Ilja Muromec a hydrografická loď Romuald Muklevič se vrátily na jejich hlavní základnu do Murmansku.

