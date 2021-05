https://cz.sputniknews.com/20210519/senator-za-lez-oznacil-tvrzeni-hamacka-ze-cesta-do-moskvy-byla-zastiracim-manevrem-14544523.html

Senátor za lež označil tvrzení Hamáčka, že cesta do Moskvy byla zastíracím manévrem

Senátor Václav Láska po uzavřeném jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uvedl, že tvrzení vicepremiéra Jana Hamáčka o tom, že... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T15:38+0200

kauza vrbětice

cesta

jan hamáček

vyšetřování

moskva

Na uzavřeném jednání výboru se senátoři zabývali dopady vyšetřování okolností výbuchů ve Vrběticích na bezpečnost České republiky. Výbor na dnešní schůzku pozval ministra obrany Lubomíra Metnara, ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, která se ale nedostavila. Schůzky se účastnil také bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný. Láska uvedl, že účast Blatného souvisela s informacemi, podle kterých bylo cílem cesty Hamáčka do Moskvy zajistit ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Blatný ani Metnar obsah schůzky výboru odmítli komentovat. Hamáčkova cesta do MoskvyPřipomeňme, že okolnostmi Hamáčkovy cesty se začala zabývat NCOZ. Vyšetřování bude probíhat v režimu důvěrné pro podezření z trestného činu ohrožení utajované informace a zneužití pravomocí úřední osoby. Jan Hamáček se 15. dubna setkal se šéfy tajných služeb (kromě BIS), policie, českým velvyslancem v Rusku a nejvyšším státním zástupcem. Server Seznam Zprávy tvrdí, že vicepremiér chtěl v Moskvě vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu to ale vymluvili.Hamáček 14. dubna oznámil, že poletí do Moskvy, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny proti koronaviru. Poté, co spolu s premiérem Andrejem Babišem 17. dubna obvinil Rusko z výbuchů ve vrbětických muničních skladech, začal tvrdit, že jeho avizovaná cesta byla zastíracím manévrem.Hamáček odmítá, že by chtěl někdy ututlat vrbětickou aféru výměnou za Sputnik V. Na novináře Seznamu podal trestní oznámení. Podle něj se mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy.O Hamáčkovu záměru jet do Moskvy mluvil v neděli i prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Odmítl ovšem, že by měl v plánu provést výměnný obchod. Hamáčkovým argumentům nevěří opozice, podle které chtěl vicepremiér výměnný obchod skutečně provést.Kauza VrběticeKe krizi v česko-ruských vztazích došlo poté, co 17. dubna premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně přešli na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.V pátek ruská vláda zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil. Americká ambasáda ani jednoho.

