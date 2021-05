https://cz.sputniknews.com/20210519/slovensky-expremier-matovic-se-vysmal-nadlidem-a-promenil-se-v-kocoura-14538790.html

Slovenský expremiér Matovič se vysmál „nadlidem“ a proměnil se v kocoura

Slovenský expremiér Matovič se vysmál „nadlidem" a proměnil se v kocoura

Slovenský ministr financí často používá svůj účet na Facebooku ke sdílení svých osobních postřehů, které se mnohdy netýkají politiky. V úterý například pobavil...

Připomeňme, že v úterý se expremiér a nynější ministr financí Slovenska Igor Matovič podělil o neuvěřitelnou historku. Na Facebooku totiž napsal, že když si umýval vlasy, omylem si spletl klasický šampon s tím na kočky. Nutno podotknout, že jeho příspěvek neunikl téměř žádné satirické stránce na sociálních sítích a tak není o vtipné obrázky nouze. Velkou zásobu pro své uživatele připravila například stránka s názvem Zomri.Zveřejnili například ministrovu podobiznu, který se proměnil na kocoura a z Igora Matoviče se rázem stal „Igor Mňaukovič“. Za zmínku stojí, že tuto svou podobiznu sdílel i samotný Matovič na sociální síti, avšak bez textu.Další příspěvek naopak zvěčnil Matoviče v podobě zpěvaček ze známé skupiny The Pussycat Dolls.Objevila se i koláž, která zachycovala Matoviče ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata.Svým příspěvkem se zapojila i taktéž populární stránka s názvem emefka, která zveřejnila vyjádření různých politiků. Německá kancléřka Angela Merkelová tvrdí, že „každý má stejné právo na svobodu“. U ruského prezidenta Putina uvedli slova: „Rusko s teroristy nevyjednává. Rusko je likviduje.“ Nechybělo ani vyjádření bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa: „Udělejme Ameriku znovu úžasnou.“ A samozřejmě nemohl chybět expremiér Matovič, jehož slova navazovala na jeho příhodu s kočičím šamponem: „Haha, umyl jsem si hlavu šamponem pro kočky.“Vtipné koláže se objevily i na stránce Vrece na hlave (Pytel na hlavě) na Facebooku. Nutno podotknout, že ani samotnému expremiérovi neunikly satirické obrázky, které se začaly po jeho statusu šířit na internetu. Na jeho profilu na sociální síti se tak večer po jeho „přiznání“ objevil nový status.„Svěřit se jiným s úsměvnou příhodou o kočičím šamponu je pod jejich úroveň a nikdy by to neudělali ... vždyť přece jim se nic takového nikdy nestalo a vlastně jim nadlidem se to ani stát nemůže. Oni jsou totiž akurátní,) ... inu, některým lidem nebetyčné ego brání ve výhledu na svou malost,“ uvedl a doplnil i hashtag #Mňau.

