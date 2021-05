https://cz.sputniknews.com/20210519/slovensky-ministr-financi-matovic-oznacil-koalicni-stranu-sas-za-rozbijece-vlady-14548217.html

Slovenský ministr financí Matovič označil koaliční stranu SaS za rozbíječe vlády

Ministr financí SR Igor Matovič reagoval na vyjádření koaliční strany SaS Richarda Sulíka ke státnímu rozpočtu. Vyzval ji, aby se začala konečně chovat... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Politik představil návrh, který podle něj prezentovala SaS v koalici.„Lidi a firmy si berou za rukojmí,“ uvedl s tím, že ministři SaS na vládě hlasovali pro všechna opatření, vycházeli i ze zákonů, které většina schválila v parlamentu.Matovič zkritizoval ministra hospodářství SR Sulíka i za několik výroků na tiskové konferenci.Koaliční stranu SaS označil za asociální a „jakoby“ koaličního partnera. Rezervy na covid už podle Matoviče došly a Sulík o jedné miliardě lhal.Dnes na tiskovém brífinku Sulík prohlásil, že SaS je strana rozpočtové odpovědnosti. Měla by být podle něj samozřejmost, že se přikryjí pouze takovou peřinkou, na jakou mají. Ministr hospodářství tím komentoval snahu o navýšení státního rozpočtu ze strany ministra financí Igora Matoviče.Ministr hospodářství SR s navýšením deficitu problém nemá, má však problém s tím, jakým způsobem se o to Matovič snaží.Loni bylo podle Sulíka navýšení rozpočtu schváleno, neboť přišla krize.Igora Matoviče jako ministra financí SaS podpořila, Sulík však kritizoval i jeho zahraniční cesty. Ta do USA byla podle něj i zásahem do jeho kompetencí.„Napáchala více škody než užitku,“ dodal.

