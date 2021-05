https://cz.sputniknews.com/20210519/socha-julia-fucika-ve-vsetine-je-zase-k-videni-komuniste-ji-dali-pred-sve-sidlo-ma-to-ale-hacek--14545956.html

Socha Julia Fučíka ve Vsetíně je zase k vidění. Komunisté ji dali před své sídlo, má to ale háček

Socha Julia Fučíka ve Vsetíně je zase k vidění. Komunisté ji dali před své sídlo, má to ale háček

ČTK přichází se zprávou o tom, že vsetínští komunisté odhalili před sídlem okresního výboru sochu komunistického novináře a spisovatele Julia Fučíka. 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T17:03+0200

2021-05-19T17:03+0200

2021-05-19T17:03+0200

česko

ksčm

pomník

válka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/14546142_0:0:1406:792_1920x0_80_0_0_092c2c4492b5ff8f7a910e3bfccd5a24.jpg

Předseda vsetínského okresního výboru KSČM Roman Ramach informoval, že socha byla odhalena u příležitosti květnového osvobození, aby veřejnost měla možnost uctít památku tohoto hrdiny.Publikace uvádí, že podle vsetínské radnice je však umístění sochy v daném místě v rozporu s požadavky zákona o státní památkové péči.„Každý hrdina, ať už je to Fučík nebo Mašín starší, si zaslouží důstojnou připomínku, aby k tomu měli lidé přístup. Musíme si tyto lidi, kteří za nás položili život, připomínat,“ zdůraznil Ramach, který sochu Fučíka našel uloženou v sídle výboru, kde předsedá tři čtvrtě roku. V 80. letech minulého století socha Fučíka stála ve Vsetíně před základní školou.Autorem byl významný akademický sochař a politik Komunistické strany Československa Josef Malejovský, který vytvořil taková díla, jako Znovuzrození před Novou Scénou Národního divadla a figuru Bedřicha Smetany před Smetanovým Muzeem na Novotného lávce.Mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková poznamenala, že socha je nyní umístěna v ochranném pásmu kulturní památky.„K tomuto kroku je potřeba stanovisko orgánu státní památkové péče. O toto stanovisko nikdo nepožádal, tudíž je umístění sochy v dané lokalitě v rozporu s požadavky zákona o státní památkové péči. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný správní orgán, bude v této věci postupovat dle příslušných právních předpisů,“ podotkla Raszková. Okresní výbor KSČM má ve Vsetíně sídlo nedaleko zámku.Julius Fučík, jehož nacisté popravili v roce 1943, byl po válce uctíván jako hrdina. Je považován za symbol domácího komunistického odboje proti nacismu. Po roce 1989 se objevily pochyby o legendě glorifikovaného odbojáře. Po pádu komunistického režimu zmizelo z ulic skoro všechno, co připomínalo komunistický režim. Socha Julia Fučíka byla odstraněna například z prostoru před pražským Výstavištěm, které dříve neslo jméno Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Výjimky zachování paměti ale jsou. Například v Břeclavi před dvěma lety rozhodli radní města, že most přes řeku Dyji se bude nadále jmenovat Fučíkův.

https://cz.sputniknews.com/20200607/vznikne-v-praze-novy-pomnik-marsala-koneva-sef-kscm-poodhalil-detaily-12043581.html

Kosmo Olin 🦀 Julius Fučík je současně důležitý symbol a poslední mučednická oběť velmi dlouhé krvavé epochy kapitalistického svinstva, které se v hlavních principech a režimových charakteristikách vyvíjelo už od otrokářské antiky až do nedávné doby nacistického fašismu. Bohužel se to kapitalistické svinstvo ještě nepovedlo úplně zničit a Češi jsou opět kapitalistickou obětí a podřadnou pracovní kolonií USraelského imperialismu, a jako národnost už prakticky úplně vykradená a zničená země, která už ani nemá žádnou možnost soběstačného přežití. ČR je jako koloniální protektorát začleněna do Bruselské říše, která je ale také jenom součástí globálních židovských zájmů a jejich plánů získat světovládu. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎🤮🚾 6

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ksčm, pomník, válka