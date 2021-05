https://cz.sputniknews.com/20210519/srbsky-prezident-nabidl-cesku-dar-100-tisic-davek-vakciny-pfizer-babise-tim-dojal-14544997.html

Srbský prezident nabídl Česku dar 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer. Babiše tím dojal

Srbský prezident Aleksandr Vučič, který je na návštěvě České republiky, po včerejším setkání s prezidentem Milošem Zemanem, dnes pokračuje jednáním s předsedou... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T15:33+0200

2021-05-19T15:33+0200

2021-05-19T15:35+0200

česko

politika

andrej babiš

alexandr vučič

ekonomika

mezinárodní vztahy

Premiér Andrej Babiš na svých sociálních sítích informoval, že srbský premiér během jednání mezi čtyřma očima nabídl České republice dar – 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer. Nabídka ho prý dojala.„Srbský prezident Aleksandar Vučić mi na našem společném jednání na čtyři oči nabídnul neuvěřitelný dar. 100 tisíc vakcín Pfizer/BioNTech, které je nám Srbsko připravené darovat a my tak budeme moct ještě zrychlit očkování. Velmi si té nabídky vážím. Až mě dojala. Děkuji moc,“ napsal Andrej Babiš na svých sociálních sítích.Vučiče dnes Babiš přivítal v Kramářově vile. Společné jednání by se mělo týkat ekonomické spolupráce, balkánského regionu, a v neposlední řadě také epidemie koronaviru. O setkání se srbským prezidentem předseda vlády informoval na svém Facebooku, kde publikoval společnou fotografii s hlavou srbského státu. Fotografiemi z Prahy se na svých sociálních sítích pochlubil i sám srbský prezident.V průběhu úterka se srbský prezident v Česku setkal s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Kromě toho se v úterý setkal také s prezidentem Milošem Zemanem, z jehož rukou dostal Vučič Řád bílého lva.Omluva SrbůmPrezident republiky Miloš Zeman se za přítomnosti svého srbského kolegy Aleksandra Vučiče včera omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie. Poprosil Srby o odpuštění.„Byli jsme poslední, kdo dali souhlas (s bombardováním - red.). A zoufale jsme se ohlíželi po alespoň jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti. Ale zůstali jsme sami. Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy. A touto omluvou a prosbou za odpuštění jsem se zbavil mnohaletého traumatu, protože pokání osvobozuje“ řekl Miloš Zeman. Srbský prezident za omluvu během společného jednání poděkoval.O omluvě českého prezidenta informoval na svých sociálních sítích i jeho mluvčí Jiří Ovčáček. „Prezident České republiky Miloš Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandara Vučiće osobně veřejně omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie v roce 1999. Prezident republiky Miloš Zeman osobně poprosil srbský národ za odpuštění,” napsal Ovčáček na svém Facebooku.Srbský prezident Vučič omluvu z úst Miloše Zemana označil za historickou událost. „Pro nás byl dnešní den velmi důležitý v historickém smyslu, vstoupí do učebnic. (Omluva prezidenta Zemana – red.) Je to pro nás historická čest. Jeho to mučilo, mučilo celé roky, velké díky jemu za jeho odvahu. Je to brilantní intelektuál, kterého respektují. Je důležité, že právě on řekl tak důležitou věc,“ uvedl Vučič pro televizní kanál Pink.

