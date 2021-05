https://cz.sputniknews.com/20210519/srumec-okolo-reditele-ct-rada-chce-posudek-na-petra-dvoraka-14549636.html

Šrumec okolo ředitele ČT: Rada chce posudek na Petra Dvořáka

Šrumec okolo ředitele ČT: Rada chce posudek na Petra Dvořáka

Do příštího pátku bude v Radě České televize probíhat výběr subjektu, který bude posudek vypracovávat. Jeho úkolem bude zjistit, byl-li Petr Dvořák v křížku se zákonem kvůli spoluvlastnictví společnosti Gopas. Kromě jiného má posudek také uvést, řídí-li se Rada České televize jen zákonem o České televizi, či ještě dalšími právními normami – zákonem o střetu zájmů.Rada České televize uložila dozorčí komisi, aby prošetřila obchodní vztahy se společností Gopas poté, co radní Hana Lipovská označila podíl Petra Dvořáka v Gopasu za střet zájmů. Petr Dvořák střet zájmů odmítl. Smlouvy s Gopasem prý nepodepisoval a ani o nich nevěděl. V souvislosti se situací okolo Gopasu podal Petr Dvořák na radní Hanu Lipovskou trestní oznámení, údajně aby mohl očistit své jméno.Vyjádření HraduDo situace se vložil také Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Podle jeho názoru je chování ředitele Dvořáka „pozoruhodné“, neboť podává trestní oznámení v situaci, kdy není jednoznačně jasné, jaký je skutečný stav věcí.Nálezy LipovskéRadní ČT Hana Lipovská před několika týdny přišla se závažnými informacemi týkajícími se Petra Dvořáka.„Při přezkoumávání jedné roviny hospodaření České televize, hospodaření s penězi koncesionářů, jsem objevila smlouvy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, z nichž mohou vyplývat potenciální rizika pro stát. Jednak není zcela běžné, aby ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, NÚKIB, policejní prezidium a další instituce objednávaly služby od firmy, jejíž jeden ze dvou majitelů sídlí v daňových rájích v propletenci, který je personálně propojen se subjekty figurujícími v různých podivných kauzách. A zadruhé jedna ze smluv pro NÚKIB obsahovala přílohu, která ukazovala, že dodavatelská firma použila pro tuto velkou zakázku subdodavatele, jímž byla americká nezisková společnost, která loni sama podlehla phishingovému útoku, při němž bylo odcizeno velké množství osobních údajů. V této chvíli bylo nutné upozornit příslušné orgány na to, že česká infrastruktura, která se týká kybernetiky a IT, nemusí být dostatečně zabezpečena,“ popsala radní výsledky své práce.„Firma, o které mluvíme, je společnost Gopas, kterou spoluvlastní generální ředitel České televize Petr Dvořák a Ladislav Bartoníček z PPF. Mé zjištění má vlastně čtyři roviny. Ta první je, že Česká televize odebírá služby od společnosti, kterou spoluvlastní její generální ředitel. Druhá rovina se týká antimonopolní politiky a hospodářské soutěže, kdy můžeme spatřovat konflikt v potenciálním propojení komerčního audiovizuálního trhu s veřejnoprávním. Petr Dvořák reprezentuje Českou televizi a pan Bartoníček za PPF reprezentuje televizi Nova a O₂ TV. Navíc O₂ je dodavatelem pro Českou televizi za stovky miliónů korun. Třetím rozměrem jsou zmíněné daňové ráje, což mne jako ekonoma zajímá nejvíce a mělo by to zajímat ministerstvo financí. A čtvrtý rozměr je rozměr bezpečnostní - není zcela standardní, aby firma (Gopas – red.), která dostává zakázky bez veřejné soutěže, protože je při výběrovém řízení řečeno, že je jediná na trhu, tuhle kritickou službu postupovala americké neziskovce, která sama má problémy s ochranou dat,” dodala Hana Lipovská.

