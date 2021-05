https://cz.sputniknews.com/20210519/v-usa-zahajili-trestni-rizeni-vuci-trumpove-spolecnosti-14537774.html

V USA zahájili trestní řízení vůči Trumpově společnosti

Generální prokuratura New Yorku oznámila zahájení trestního řízení vůči společnosti bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa Trump Organization, oznámila... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

„Informovali jsme Trump Organization o tom, že naše vyšetřování už není čistě občanské. V současné době aktivně provádíme vyšetřování v rámci trestního řízení spolu s obvodní prokuraturou Manhattanu,“ uvádí se v prohlášení zástupce prokurátora státu New York Fabiana Levyho.V minulém roce si velká porota v rámci řízení, které provádí obvodní prokurátor Manhattanu Cyrus Vance, vyžádala finanční doklady Trump Organization za posledních osm let. Vance dříve prohlásil, že provádí vyšetřování Trumpových finančních záležitostí s cílem odhalení eventuálních porušení zákonů státu. V srpnu soud odmítl projednávat žádost Trumpových advokátů o zákaz přístupu k jeho finančním dokumentům.Trumpovy finanční doklady, především jeho daňová přiznání, se staly předmětem intrik ještě v průběhu předvolební kampaně v roce 2016. Na rozdíl od běžné praxe Trump nezveřejnil údaje o svých finančních záležitostech a odvolal se na to, že jeho byznys a daňová přiznání procházejí finančním auditem.

