https://cz.sputniknews.com/20210519/vzpominka-na-miliardare-v-predvecer-dne-kdy-se-narodil-zesnuly-kellner-o-nem-ppf-zverejnila-video-14548001.html

Vzpomínka na miliardáře. V předvečer dne, kdy se narodil zesnulý Kellner, o něm PPF zveřejnila video

Vzpomínka na miliardáře. V předvečer dne, kdy se narodil zesnulý Kellner, o něm PPF zveřejnila video

Skupina PPF zveřejnila na svých webových stránkách video, v němž můžeme vidět zakladatele společnosti podnikatele Petra Kellnera. Připomeňme, že jeden z... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T20:10+0200

2021-05-19T20:10+0200

2021-05-19T20:10+0200

česko

video

petr kellner

ppf real estate holding

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/677/45/6774562_36:0:1174:640_1920x0_80_0_0_563cdd64d96b3d49ac7e9cf8076d3837.jpg

Na tento záznam upozornil Vladimír Mlynář, ředitel komunikace PPF a člen jejího představenstva.V podstatě se jedná sestřih několika videí, včetně úryvků z prezentací kde Kellner ukazuje svůj pohled na svět, vyslovuje se k tématu podnikání i rodiny, které se snažil zajistit maximální možnou míru soukromí.Sám sebe podnikatel označil za introverta a pravicového člověka se silným sociálním cítěním.Kellner se vyslovil k tomu, jaká má být práce. Podle jeho názoru musí především člověka bavit.Přiznal, že by chtěl vybudovat firmu, na niž budou moci být Češi pyšní.„Že jsme schopni udělat něco, co má nějaký otisk ve světě,” podotkl.Kellner zmínil i filantropii, a to v souvislosti s epidemií koronaviru, a také promluvil o pomoci, kterou jeho firmy poskytly.„Pokud máme na to ekonomicky, nejenom finančně, ale i energii pomáhat, tak je správné pomáhat,” prohlásil Kellner, z jehož prezentace vyplývá, že skupina PPF pomohla 14 zemím.Podnikatel upozornil, že v byznysu nelze vyhrávat vždycky.„Když nevyhráváte, anebo chvíli prohráváte, tak se dá z toho poučit,“ zdůraznil Kellner s tím, že člověk musí vymýšlet, jak udělat věci jinak.Připomeňme, že Kellner skoro nedával rozhovory vůbec a málokdy chodil na velké společenské akce. Informace se o něm dostávaly na veřejnost téměř výlučně skrze výroční zprávy skupiny PPF.

https://cz.sputniknews.com/20210409/proc-spadl-vrtulnik-s-kellnerem-podle-prezivsiho-horvatha-neslo-o-technickou-poruchu-13456285.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, petr kellner, ppf real estate holding