https://cz.sputniknews.com/20210519/zboril-vypovidani-diplomatu-byval-signal-o-blizke-valce-se-seznamy-darebackych-statu-zacal-zapad-14539579.html

Zbořil: Vypovídání diplomatů býval signál o blízké válce. Se seznamy darebáckých států začal Západ

Zbořil: Vypovídání diplomatů býval signál o blízké válce. Se seznamy darebáckých států začal Západ

Nakolik je obvyklé, aby premiér ČR vyzýval členské státy EU k tomu, aby vyhostily ruské diplomaty? Má ČR skutečně jasnou podporu EU v otázce kauzy Vrbětice? 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T14:27+0200

2021-05-19T14:27+0200

2021-05-19T14:27+0200

názory

vyhoštění

diplomacie

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14527277_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51651477c6107515b27360ea313bce81.jpg

Sputnik nabízí rozhovor s historikem Zdeňkem Zbořilem, který upozorňuje, že to Západ započal sestavovat seznamy tzv. „darebáckých států“ jako první. Čím může být takové počínání nebezpečné?Prezident Miloš Zeman o ruském seznamu nepřátelských států řekl, že je to „hloupost“. Ale cožpak vyhoštění ruských diplomatů z ČR bez finálního prošetření kauzy Vrbětice je „chytřejší“? Na seznamu států, jež jsou pro Rusko nepřátelské, figurují Spojené státy a Česká republika.Zbořil: Myslím, že pan prezident tou hloupostí myslel sestavování seznamů nepřátel, které vytvářejí ve Spojených státech, NATO a teď už i v Ruské federaci. Určitě si pamatuje na americký termín „darebácké státy“, jejichž seznam posloužil k odůvodnění bombardování vojenských i civilních objektů v Iráku a v severní Africe (Libyi, pozn. aut.). Bohužel ale žijeme v „době seznamů“ a ani prezident ČR nemá sílu jejich sestavování zabránit. Je to jakési perpetuum mobile naší doby a asi se s tímto „trendem“ budeme muset naučit žít.14. května 2021 náměstek zahraničních věcí Polska Marcin Przydacz na portálu Niedziala.pl naznačil, že Rusko se neumí smířit se ztrátou statutu velmoci, přitom by mělo akceptovat, že země kolem něj si volí demokracii jakožto cestu svého budoucího rozvoje. Lze tudíž chápat vyhoštění ruských diplomatů z ČR – během neskončeného vyšetřování – za projev uplatnění kolektivní viny? Pokud ano, jak se to slučuje s demokracií?Polská zkušenost se ztrátou pocitu velmoci nebo dokonce zániku státu je, podobně jako v některých částech bývalého Sovětského svazu, stejně emocionální. A polské mentorování má také svou dlouholetou tradici. S demokracií se to neslučuje, ale kdo vlastně dnes ví, co si kde a kdo pod pojmem demokracie představuje? Vzájemné vypovídání diplomatů je tradiční rituál, kterým se nejméně dvě strany upozorňují, že se chystají válčit. S kolektivní vinou to nemá moc společného, spíše to připomíná to Švejkovo protisrbské varování „zabili jste mi strejčka, tady máte přes dr*ku“.Předseda Evropské rady Charles Michel 14. května na svém Twitteru napsal, že Rusko nepochodí se svou snahou rozdělit EU, vůbec ne pak tím, že vydá seznam nepřátelských států. Michel říká, že Česko má plnou podporu EU. Je podle vás pro RF výhodná EU rozdělená či jednotná?Pan předseda EU si zřejmě myslí, že je dobrým prorokem a že vidí daleko do budoucnosti. Přejme mu, aby se nemýlil. Dokonce ani v tom, že ČR má „plnou podporu“. Mohl by snad jen říct, čeho se ta podpora bude týkat a jak dlouho. Po roce 1918 měla ČSR také plnou podporu Francie, dokonce garantovanou smlouvou o přátelství a vojenské pomoci. Vydržela jen do září 1938, kdy se našel hned první důvod, proč by se tato smlouva neměla dodržovat.15. května vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borrell na portálu Evropské rady uvedl, že by Rusko nemělo dále eskalovat mezinárodně-politickou situaci. 10. května nicméně šéf evropské diplomacie prohlásil, že Evropská unie nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů… Dříve Andrej Babiš doufal, že EU solidárně s Českem z každé země pár diplomatů vyhostí. Otázka zní, zda takovéto poměry vůbec odpovídají duchu korektní diplomacie? Trochu to připomíná střední školu, kdo s kým kamarádí, případně proti komu…Snad bychom ta prázdná slova „o nezvyšování napětí“ Josepha Borrella nemuseli považovat za mentorování Ruské federace, když víme, jakou pozornost věnoval jeho misi do Ruské federace Vladimír Putin. Pokud svým slovům pan Borrell věří, pak by se mohl snažit o tom přesvědčit nejen vládu Andreje Babiše, ale i militantní opozici menšinové vlády, a hlavně některé české opoziční politiky ČR, kteří mluví o přerušení diplomatických styků ČR s Ruskou federací a vyhrožují ministrovi zahraničních věcí Ruské federace Sergeji Lavrovovi „pověšením“. Borrell asi neví, že poslední soudní výrok považuje agresivní slova [Pavla Novotného] za neodporující zákonu a dobrým mravům a že se v ČR hrají hry sice na malém dvorku, ale alespoň pro jednu stranu neomluvitelné a nebezpečné.Není chybou, že chtěl-li vicepremiér Hamáček v Moskvě jednat o vakcínách, že nakonec spojil kauzu Vrbětice s otázkami pandemie a se zdravím čes. občanů? Neměl ty Sputniky dovézt stůj co stůj? V ČR sice epidemie opadá, ale zásoba vakcíny je vždy dobrá profylaxe. Pokud vím, pan Hamáček tvrdí, že nešlo o nějaký podpultovní holport, ale už i Policie ČR mu toto tvrzení nevěří. Je ale možné, že si chtěl hrát na kupujícího, aby se mohl stát prodávajícím, a protože víme, že covidová panika je také dobrý kšeft. A v poslední době se pohybujeme tak trochu za hranicemi diplomacie a můžeme si připadat jako na perském trhu.Jak se díváte na pozici Marie Benešové v kauze Vrbětice? Nejprve ji citoval Miloš Zeman, jako že Benešová má povědomí o vícero vyšetřovacích verzích. Nakonec toto ministryně dementovala s tím, že na její otázku o vyšetřovacích verzích současný prezident policie Švejdar prý „mlčel“… Jak vnímat takovéto údaje o vysoce diskutovaném tématu? Je to asi nejen pro mne, ale i pro spoustu jiných občanů ČR trochu nepřehledné. Každou chvíli slyšíme a čteme něco jiného. Dokonce známe už i diplomovou práci studentky z Pardubic, která shrnula spoustu informací už v roce 2014, které dodnes někteří čeští politici nebo snad i vyšetřovatelé neznají. V médiích případ metastazuje do všech možných buněk společnosti a politického systému a jediní, kteří se radují, jsou nejasným zájmům sloužící někteří „novináři“… Nejen paní ministryně spravedlnosti Benešová, ale i ostatní členové vlády by mohli být opatrnější, a když se jim někdo představuje jako novinář, neznamená to, že mu jde jen o nějaké noviny a novinky.Děkujeme vám za rozhovor.

https://cz.sputniknews.com/20210518/verzi-o-vybuchu-ve-vrbeticich-je-nekolik-jen-se-to-nesmi-rikat-nahlas-14525984.html

➗❌➖➕ Biden se zrovna zřekl dalších sankcí proti Stream ll. Vypadá to že USA končí sankční válku, kterou Trump tak hrozně miloval a které Ameriku i opačně už skoro zničili a způsobili škody, které teď USA jen těžko překoná.. Burzy se dnes zase hroutí a bitcoin už prakticky neexistuje. USA už nejsou velmoc, ale jenom zmrzačený režim který se zoufale snaží nějak přežít....🇺🇸🇮🇱👎👎🤮🚾 17

7

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

vyhoštění, diplomacie, česká republika, rusko