Zuzana Belohorcová ukázala, jak maká ve fitku na své postavě. „Jedeš bomby,“ zaznělo

Moderátorka Zuzana Belohorcová se pyšní parádní postavou. Podle jejích posledních fotek ji však nemá tak úplně zadarmo. Na Instagramu nově ukázala, jak cvičí... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Belohorcová zveřejnila několik fotek, na nichž je zachycena během tréninku. „Můžeš mít výsledky, nebo výmluvy. Nikdy ne oboje,“ uvedla k fotce Zuzana.Reakce sledujících na sebe pod fotkami nenechaly dlouho čekat. „Krásná práce,“ vzkázal Zuzaně jistý uživatel.Někteří Zuzanu pochválili i za to, jak vypadá, ačkoliv právě absolvuje trénink. „Tady vám to děsně sekne.“Nutno podotknout, že právě vypracovaná postava vynikla na Zuzanině fotce, kterou zveřejnila v úterý. Na ní pózuje v černém vykrojeném body, saku a lodičkách. Dodala, že by se měl člověk naučit mít se rád takový, jaký je, protože pak z něj vyzařuje spokojenost a pozitivita. „Já jsem byla vždy pozitivní člověk a všude, kam jsem došla, jsem rozdávala dobrou náladu. Myslím, že když člověk dopřeje druhým, je dopřáno i jemu. Jsem člověk, který umí pochválit druhé a těší se z jejich úspěchů. Vím, že když umíme dávat, umíme i dostávat,“ napsala motivačně Zuzana.Právě s tímto motivačním komentářem se pod fotkou moderátorka setkala většinou se souzněním. „Úžasné, kéž by takových lidí jako ty bylo co nejvíce,“ uvedla jedna z uživatelek.Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Poté se však přestěhovali do Španělska, konkrétně do Marbelly.

