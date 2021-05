https://cz.sputniknews.com/20210520/babis-se-zemanem-probirali-navstevu-srbskeho-prezidenta-v-cr-o-odvolani-arenbergera-nemluvili-14552632.html

Babiš se Zemanem probírali návštěvu srbského prezidenta v ČR. O odvolání Arenbergera nemluvili

Babiš se Zemanem probírali návštěvu srbského prezidenta v ČR. O odvolání Arenbergera nemluvili

Premiér Andrej Babiš se včera setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Na dnešní návštěvě Lysé nad Labem premiér uvedl, že tématem jejich rozhovoru nebylo možné... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Babiš se setkal se srbským prezidentem ve středu. Po tomto jednání zamířil na Pražský hrad, kde se setkal s prezidentem Zemanem. Babiš uvedl, že hlavním tématem bylo očkování a hovořili i o návštěvě srbského prezidenta. Ministra zdravotnictví prý neřešili.Za zmínku stojí, že ministr zdravotnictví má premiérovi dodat do pátku materiály o svých majetkových poměrech.Arenberger si podle něj měl uvědomit, že po nástupu do vlády novináři vše „vylustrují až po předky“. Premiér odpovídal i na dotaz ohledně možného odvolání ministra.„Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat. Já řekl, že si vezmu ty papíry. To bude nějaká velká hromada,“ sdělil a doplnil, že detaily nezná. „Já se s tím obeznámím a potom to budu řešit,“ doplnil.Připomeňme, že v minulém týdnu média upozornila, že po nástupu do funkce ministra přiznal Arenberger ke konci roku 2020 mnohonásobně menší majetek a vyšší příjmy, než udával v minulosti. Podle Arenbergera ho na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním upozornila média a již je dal do souladu. Podle Seznam Zpráv však Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přičemž měl ministr pronajmout tento objekt nemocnici v roce 2013.Návštěva srbského prezidentaSrbský prezident přijel na návštěvu Česka již v pondělí, v úterý začala oficiální část cesty. Nejprve jednal na Pražském hradě s prezidentem Zemanem a s národními delegacemi, odpoledne a večer potkal s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem.Vučić zůstal v České republice tři dny – odjel ve středu, kdy se setkal i s premiérem Andrejem Babišem.Srbský prezident navštívil Česko již v roce 2014 jako premiér. Ve funkci prezidenta navštívil Prahu na pracovní návštěvě v roce 2019. Tehdy se zúčastnil jednání Visegrádské skupiny. Český prezident zase Srbsko navštívil v roce 2019 a 2014 na oficiální návštěvě. V lednu 2002 se vydal do země jako premiér.

