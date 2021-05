https://cz.sputniknews.com/20210520/britsky-princ-william-se-nechal-ockovat-proti-covidu-19-14552160.html

Britský princ William se nechal očkovat proti covidu-19

Britský princ William se nechal očkovat proti covidu-19

Britský princ William byl očkován první dávkou vakcíny proti koronaviru, uvádí se na stránce vévody a vévodkyně z Cambridge na Instagramu. Příspěvek doplnil... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T12:06+0200

2021-05-20T12:06+0200

2021-05-20T12:06+0200

celebrity

koronavirus

královská rodina

očkování

princ william

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/13345012_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ca2c6184c43b569995b165a4bdc054b0.jpg

„V úterý jsem dostal první dávku vakcíny proti covidu-19. Vše, kteří pracují na aplikaci vakcín - děkuji vám za vše, co jste udělali a nadále budete dělat," píše se v příspěvku.Kensingtonský palác uvedl, že princ William dostal vakcínu ve Vědeckém muzeu, které je blízko místa, kde žije. Očkování provedli zaměstnanci Národní zdravotnické služby Velké Británie.Kensingtonský palác také neupřesnil, která vakcína Williamovi byla podána, ale pravděpodobně dostal Pfizer nebo AstraZenecu, protože je mladší 40 let.Zprava přichází poté, co zástupce hlavního lékaře Anglie včera řekl, že Británie je v „přímém závodu“ v očkování své populace, aby předešla hrozbě mutace indického koronaviru.Je nutné poznamenat, že princ William byl koronavirem nakažen loni v dubnu. Vévoda držel svou diagnózu v tajnosti, protože nechtěl znepokojovat národ. William řekl: „Byly důležité věci a já jsem nechtěl nikoho znepokojovat."Dědic trůnu virus chytil v dubnu několik dní poté, co se nakazaili princ Charles a premiér Boris Johnson. Byl ošetřen palácovými lékaři a podle vládních pokynů se izoloval v rodinném domě Anmer Hall v Norfolku.Pozoruhodné je, že během dubna uskutečnil 14 telefonických a videohovorů.Zdroj řekl pro The Sun: „William byl virem dost tvrdě zasažen, opravdu ho to srazilo.“Poté, co se objevily zprávy o koronaviru Borise Johnsona a prince Charlese, Johnson byl převezen do nemocnice, se William obával, že informování země o jeho vlastní situaci způsobí paniku.

https://cz.sputniknews.com/20210520/dalsi-lez-meghan-markleove-o-cem-vevodkyne-lhala-tentokrat-14543291.html

https://cz.sputniknews.com/20210512/malou-princeznu-charlotte-ceka-velka-zmena-titulu-pote-co-se-william-stane-kralem-14465351.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, královská rodina, očkování, princ william, vakcína