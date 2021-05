https://cz.sputniknews.com/20210520/cikorka-jako-dustojna-nahrada-kavy-co-bude-kdyz-vypijeme-jeden-salek-denne-14539875.html

Cikorka jako důstojná náhrada kávy. Co bude, když vypijeme jeden šálek denně

Cikorka jako důstojná náhrada kávy. Co bude, když vypijeme jeden šálek denně

Čekanka je rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Pod názvem cikorka se často používá jako nekofeinová a prospěšná alternativa kávy. Znalci a zastánci zdravého... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T07:00+0200

2021-05-20T07:00+0200

2021-05-20T07:00+0200

zdraví

vitamíny

nápoj

káva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/14539968_0:28:2000:1153_1920x0_80_0_0_3216e00e1e2a8e362de952d43c22b010.jpg

Cikorka obsahuje vitaminy C, E, A, B1, B2, B5 a B6. Díky tomu má nápoj antioxidační vlastnosti, napomáhá upevnění buněčných membrán a produkci imunitních buněk. Cikorka obsahuje také inulin – látku, která má příznivý vliv na mikrobiom střeva, snižuje riziko cukrovky a napomáhá normalizaci metabolismu sacharidů a lipidů. Z minerálů obsahuje zejména draslík, vápník, hořčík a železo. Polyfenol, který cikorka obsahuje, napomáhá snížení zánětlivých procesů. Díky této látce může konzumace cikorky zmírnit symptomy artritidy a pomáhá při onemocněních střeva.Močopudný účinek této rostliny má příznivý vliv na ledviny a močový systém. Cikorka urychluje procesy vylučování toxinů s močí, očišťuje ledviny a snižuje riziko vytváření v nich kamenů.Cikorka pečuje také o zdraví jater, pomáhá očištění tohoto orgánu od produktů rozpadu alkoholu a léčiv. Kromě toho podle výsledků četných výzkumů může pravidelná konzumace cikorky pomoci v boji s cukrovkou. Kladného účinku se dosahuje díky zvýšení koncentrace enzymu adiponektinu, který snižuje hladinu cukru v krvi.Nehledě na úctyhodný seznam užitečných vlastností tohoto nápoje je třeba se zmínit také o možných záporných následcích jeho konzumace. Když třeba pijete cikorkový nápoj v době léčby antibiotiky, existuje velké nebezpečí toho, že léčení nebude účinné. Složky tohoto nápoje totiž brání zažívání léčiv a značně snižují účinnost antibiotik.Opatrnost by měli projevit také ti, kdo mají problémy s cévami. Křečové žíly, slabší stěny vlásečnic nebo hypotenze budou ve většině případů kontraindikací použití cikorky. Cikorka totiž rozšiřuje stěny cév a vlásečnic a rozřeďuje krev. A proto bude cikorkový nápoj mimořádně užitečný těm, kdo trpí zvýšeným krevním tlakem a hustou krví, a neměli by ho naopak pít lidé se slabšími stěnami cév a snížením svalového napětí.Čekanku by neměli přehnaně využívat ani lidé s ledvinovými kameny. Nehledě na kladný účinek při prevenci této choroby ve stádiu zjištění kamenů bude lepší se cikorky vzdát.Odborníci doporučují pít denně maximálně jeden nebo dva šálky cikorky.

https://cz.sputniknews.com/20210519/takovy-neobycejny-zpusob-pripravy-vajec-jste-jeste-nevideli-jedine-co-potrebujete-je-teple-pocasi-14530085.html

https://cz.sputniknews.com/20210518/5-rannich-napoju-ktere-mohou-nahradit-salek-vasi-oblibene-kavy-14533049.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vitamíny, nápoj, káva