https://cz.sputniknews.com/20210520/dvorane-ve-velke-britanii-plivali-svuj-ranni-caj-tehotna-meghan-vydesila-palac-hvezdnou-party-14555831.html

„Dvořané ve Velké Británii plivali svůj ranní čaj.“ Těhotná Meghan vyděsila palác hvězdnou party

„Dvořané ve Velké Británii plivali svůj ranní čaj.“ Těhotná Meghan vyděsila palác hvězdnou party

Britská média odhalila, že v roce 2019 byla Meghan Markleová odsouzena za tradiční oslavu na počest očekávaného dítěte. Akce nebyla v souladu s pravidly... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T18:22+0200

2021-05-20T18:22+0200

2021-05-20T18:22+0200

celebrity

královská rodina

princ harry

meghan markle

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1046/35/10463518_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_519afd45c3daec5263ffdbcf258848f3.jpg

V západních zemích je obvyklé uspořádat večírek u příležitosti nadcházejícího narození dítěte. Megan, narozená v USA, byla několikrát hostem podobných událostí. A když čekala své první dítě, uspořádala dojemný večírek pro své přátele na oslavu miminka. Aby všechno proběhlo podle jejího přání, vévodkyně odletěla z Velké Británie do Spojených států.Manželka prince Harryho pozvala přítelkyně do nejdražšího pokoje hotelu Mark v New Yorku. Mezi hosty byly Amal Clooneyová, Serena Williamsová a další slavné ženy. Baby shower malého Archieho stál Markleovou 500 tisíc dolarů.Jak se ukázalo, party vévodkyně ze Sussexu byla zaměstnanci Buckinghamského paláce přijata velmi ostře. V královské rodině není obvyklé organizovat takové akce. A když se akce objevila v jejích plánech, pomocníci to nechápali.Dříve také tvrdil, že v paláci „plivali čaj“ kvůli baby showeru. V knize o vévodech ze Sussexu Hledání svobody napsal, že dvořané ve Velké Británii plivali svůj ranní čaj, když viděli, jak se její opulentní oslava miminka pořádaná přáteli mění v mediální cirkus s tím, co vypadalo jako pečlivě pro paparazzi řízená procházky vévodkyně ve velkých černých slunečních brýlích z hotelu do jejího auta a seznam zasvěcených americkým tiskem detailů.Spisovatelka a královská expertka Ingrid Sewardová uvedla, že asistenti Alžběty II. odsoudili Meghan za „kýčovitý“ večírek. Přítomnost hollywoodských hvězd a paparazzi se jim zdálo jako divadelní představení nízké kvality.

https://cz.sputniknews.com/20210520/dalsi-lez-meghan-markleove-o-cem-vevodkyne-lhala-tentokrat-14543291.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

královská rodina, princ harry, meghan markle, usa