Filip: Německo nám dalo lekci a ukázalo rozdíl mezi politikou a politikařením

Filip: Německo nám dalo lekci a ukázalo rozdíl mezi politikou a politikařením

Předseda KSČM Vojtěch Filip se pozastavil nad rozdílem ve vedení politiky v Německu a v České republice. Za blbost se platí, a Česko se nedoplatí – v kauze...

2021-05-20T14:37+0200

2021-05-20T14:37+0200

2021-05-20T14:37+0200

česko

politika

ksčm

německo

rusko

„Jsem dialektik, a proto je mi vlastní tvrzení, že vše souvisí se vším. A zvláště v politice se nic samo od sebe neděje. Sami vidíte, jak z nás všech udělali aktéři trapasu – akce Vrbětice – užitečné idioty. Vláda jim sedla na lep a zejména ministr vnitra Jan Hamáček horlivě odprezentoval vrbětické výbuchy a rádoby neomylně ukázal prstem na tzv. viníky. Víme, co krok po kroku následovalo,“ sdělil Vojtěch Filip. Jeho prohlášení bylo publikováno na sociálních sítích KSČM.Uvádí údajné vyjádření německého ministra zahraničí Heiko Maase, který události okolo Vrbětic označil za „humbuk“.„Německý ministr zahraničí Heiko Maas nedávno uvedl v pořadu televizního kanálu Das Erste, v narážce na české aktivity ve zmíněné kauze, že Berlín chce vést s Ruskem dialog a udržovat dobré sousedské vztahy. Že nemá zapotřebí zapojovat se do konfrontačního humbuku proti Moskvě. Ano, čtete dobře, nazval ono tzv. drama, jak ho trapně prezentuje koalice Spolu nebo Piráti a STAN, humbukem,” řekl předseda strany.Podle jeho slov je to právě Německo, kdo definuje politiku v rámci Evropské unie, a to nemá, jak je možné soudit podle slov ministra Maase, chuť poškozovat vzájemné vztahy s Ruskem.„Dá se říct, že Němci z této umělé kauzy, resp. připitomělého lokajství Vlády ČR, našich služeb a většiny opozice, vytěžili maximum. Rusku dali jasně najevo, že jsou pro ně spolehlivým obchodním partnerem a že do byznysu nemíní zatahovat podivnou politiku. Spokojeně se usmívají, že těm v USA a Velké Británii zaprodaným Čechům budou moci prodávat ruský plyn a ropu. Samozřejmě s patřičnou přirážkou za blbost. Sousedi v SRN nám prostě dali lekci a přímo v reálu ukázali, jaký je rozdíl mezi politikou a směšným politikařením,“ dodal Vojtěch Filip.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva jejich slova odmítá.Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně přešly na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Nicméně, prezident trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.

