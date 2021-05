https://cz.sputniknews.com/20210520/fotografie-od-ktere-neodtrhnete-oci-exministr-petricek-oslavil-den-ukrajinske-vysivane-kosile-14555156.html

Fotografie, od které neodtrhnete oči. Exministr Petříček oslavil Den ukrajinské vyšívané košile

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček oslavuje Den ukrajinské vyšívané košile. U příležitosti tohoto data si politik jednu takovou košili oblékl, čímž se... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

„Přeji vše nejlepší k nadcházejícímu 30. výročí nezávislosti, která je z východu ohrožována. Ukrajinci jsou naši přirození partneři, desítky tisíc u nás žijí, jsou částí společnosti. Ukrajina si zaslouží naši podporu,“ uvedl v popisku k fotografii.Na tento příspěvek zareagovala ukrajinská ambasáda v Praze.„Vážený pane Petříčku! Děkujeme Vám za milá slova a projev úcty k našemu národnímu kroji. Velice si vážíme Vaší podpory Ukrajiny!“ stojí ve statusu velvyslanectví.V reakci sledujících vidíme sympatii k Ukrajině a poděkování politikovi. Rovněž lidé uznali, že Petříčkovi košile sluší.„Košile Vám moc sluší, je vidět, že odpočinek prospěl,“ napsala uživatelka Twitteru s nickem ZezanaS.„Ukrajina je krásná země a Ukrajinci jsou bezva lidi,“ vyslovil se Karel Visinger„Ukrajina je nejlepší a mají nejhezčí holky,“ stojí v poznámce od uživatele Poddy.Nicméně jsou u fotografií i komentáře, které za příjemné rozhodně označit nelze.„Že jste rád, že už nejste s těma darebákama v jedné partě, co?“ ptá se Otakar Brabec.Připomeňme, že před pár lety Petříček coby šéf české diplomacie navštívil Ukrajinu, kde nezapomněl na apelaci vůči Rusku, které podle něj má začít plnit své závazky z minských dohod.„Je třeba tlačit na Rusko, aby hledalo cestu k plnění minských dohod a ukončení konfliktu. Lidé na obou stranách mají zájem žít normální životy. Naše úsilí musí pokračovat. A doufám, že Rusko se bude chovat odpovědně," odpověděl Petříček na dotaz, jestli zahraniční tlak donutí Moskvu ke změně své politiky.Petříček se nejdříve z Kyjeva letecky dopravil do Dněpropetrovsku, poté zamířil do Mariupolu.„Odtamtud se přesunul do blízkosti frontové linie bojů, respektive na místo, kde ukrajinská armáda dohlíží na přechod obyvatel mezi územím pod její kontrolou a územím pod kontrolou ruských separatistů. Ten check point se nachází zhruba půl hodiny cesty od Mariupolu,“ uváděl tehdy reportér ČT Jan Šilhan.

