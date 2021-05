Generál Blaško: Pod dopis francouzských generálů Macronovi kvůli islamizaci bych se podepsal

https://cz.sputniknews.com/20210520/general-blasko-pod-dopis-francouzskych-generalu-macronovi-kvuli-islamizaci-bych-se-podepsal-14560654.html

„Já bych to klidně podepsal,” uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy na otázku, zdali by se podepsal pod výzvu francouzských generálů směřovanou Emmanuelu Macronovi. Na otázku, zdali souhlasí s tím, že v dopise stojí, že Francie je ve vážném ohrožení, řekl: „Ano, souhlasím!“Redaktor portálu následně uvedl, že zhruba polovina Francouzů podporuje nasazení armády v oblastech, kde již neplatí francouzské zákony.Podle jeho názoru není úplně jasné, co dělat dál, neboť i případné nasazení tanků nepovede k jednoznačnému výsledku. „Mám takový neblahý dojem, že tohle už řešení nemá. Konkrétně ve Francii jich je tolik, že…” dodal.Generál zmínil, že případné nasazení armády by vedlo k válce, která by svým charakterem přesáhla hranice Francie. V takovém případě by prý nezůstaly stranou některé muslimské země, jako například Turecko, myslí si.Blaško ze vzniklé situace obvinil prováděnou politiku vítání migrantů a neochota politiků nastavovat integrační procesy pro nově příchozí tak, aby se účinně dokázali začlenit do většinové společnosti.Francouzská policiePřed několika dny bylo informováno, že vojáky, kteří stojí za dopisem prezidentu Marconovi, podpořili také policisté ve výslužbě. Řada příslušníků francouzské policie ve výslužbě zveřejnila otevřený dopis prezidentovi Emmanuelu Macronovi, ministerskému předsedovi Jeanu Castexovi a senátu, v němž vyzvala k zajištění bezpečnosti příslušníků právních orgánů a občanů země.Dopis byl zveřejněn na webových stránkách MesOpinions.com 11. května. Podepsalo ho 93 policistů ve výslužbě v různých hodnostech, mj. i generální kontrolor Alain Deschamps. Tento dopis už podpořilo více než 30 tisíc lidí.„Slavnostně Vás prosíme udělat vše možné, aby bylo skoncováno s mimořádně vážnou situací, na níž naráží Francie ve sféře bezpečnosti a veřejného klidu,“ uvádí se v dopise. Podotýká se, že v současné době je moc státu podkopávána agresivními menšinami, a zákony už neplatí v jednotlivých částech země.Autoři poselství píší kromě jiného o naléhavé nutnosti kontrolovat nelegální migraci, která napomáhá nepokojům a deliktům.

