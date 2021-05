https://cz.sputniknews.com/20210520/izraelska-vlada-utvrdila-rozhodnuti-o-zastaveni-palby-14561068.html

Izraelská vláda utvrdila rozhodnutí o zastavení palby

„Vláda utvrdila zastavení palby,“ stojí ve zprávě 12. televizního kanálu.Zastavení palby po Pásmu Gazy ze strany Izraele začne 21. května ve dvě hodiny v noci místního času, uvedla média.„Zastavení palby začne ve dvě hodiny v noci,“ uvedla izraelská televize.Vláda pro otázky bezpečnosti izraelského státu se ve čtvrtek setkala, aby provedla zasedání, které se věnovalo dalším činnostem v Pásmu Gazy. Místní média informovala, že ministři a náčelníci silových složek projednají otázky o jednostranném zastavení palby. Benny Gantz, ministr obrany židovského státu, přitom dříve uvedl, že je připraven rozšířit vojenskou kampaň proti hnutí Hamás do plné šířky.Výzval BorellaK okamžitému zastavení násilí mezi oběma stranami vyzval před dvěma dny i šéf evropské diplomacie Josep Borrell a požádal je, aby zabezpečili humanitární pomoc poškozeným a zraněným.„Je nezbytné okamžitě zastavit násilí a dosáhnout příměří. Hlavním úkolem by měla být ochrana civilního obyvatelstva a přístup k humanitární pomoci v Pásmu Gazy,“ uvedl šéf evropské diplomacie.Borrell se rovněž zmínil o tom, že závěry, které uvedl, podpořilo 26 z 27 ministrů zahraničí Evropské unie. Později upřesnil, že názor většiny nesdílelo pouze Maďarsko.„Nárůst násilí v posledních dnech vedl k velkému počtu obětí a zraněných z řad civilního obyvatelstva, mezi nimi i mnoho žen i dětí. To je nepřijatelné. Odsuzujeme raketové útoky Hamásu a dalších teroristických skupin na izraelské území a plně podporujeme právo Izraele na obranu. Také zastáváme názor, že toto právo by mělo být uplatňováno proporcionálně v souladu s mezinárodním humanitárním právem,“ dodal Borrell.

