Klimatický plán Prahy do roku 2030 je nerealistický. Zefektivnit by se mělo spíše MHD, míní starosta

20.05.2021

V prosinci roku 2019 se Česká republika spolu s Evropskou unií zavázala k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. K tomuto roku je plánováno dosáhnout rovnováhy mezi množstvím uhlíku vypouštěného do atmosféry a množstvím, které je z atmosféry zachyceno. Druhý proces je zajišťován rozšiřováním a ochranou lesů, půdy a vodních zdrojů. Pro splnění závazků Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima rozpracovala zmíněný strategický plán na následujících devět let.Dokument předložený náměstkem primátora pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem představil 69 opatření z celkem čtyř oblastí, která mají umožnit snížení emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. K jednotlivým sekcím patří zejména Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření. Dle slov Martina Bursíka, předsedy Komise Rady hl.m. Prahy pro udržitelnou energii a klima tento plán „ukazuje cestu, jak transformovat Prahu v klimaticky odpovědnou metropoli“.Dle údajů z roku 2018 téměř 40 % skleníkových plynů ČR tvoří energetika, kolem 16 % pochází z dopravy a zhruba 13 % tvoří průmyslové procesy či výroba. Přitom spalování v domácnostech, institucích a zemědělství tvoří pouhou desetinu. Začínat transformací sektorem energetiky se proto jeví být logické.V oblasti udržitelné energetiky chce Praha snížit spotřebu tepla a plynu o 15 %, či o 60 % emisí u dodávek elektřiny a tepla do roku 2030 s preferencí na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. K tomuto účelu bude zhruba jedna šestina pražských budov vybavená solárními a kogeneračními zdroji elektřiny. Sdružovat nové projekty bude Pražské společenství pro obnovitelnou energii. Ptali jsme se starosty Prahy 9 Mgr. Tomáše Portlíka, jak vnímá stanovený číselný cíl v tomto oboru a zda je realistický. Dle jeho názoru k dosažení těchto stanovených emisních hodnot nebude desetiletí stačit. Nicméně to nepřekáží podnikat konkrétní kroky pro ochranu přírody.Efektivnější MHD má přesvědčit řídiče nechat auto domaKromě energetiky obsahuje klimatický plán i kroky podporující udržitelnou mobilitu. Patří k tomu jak podpora výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, tak modernizace a rozšíření veřejné dopravy. Navíc se plánují rozšířit zóny zpoplatněného parkování a zpoplatněného vjezdu neekologických vozů do historického centra Prahy a jeho okolí, které by do roku 2030 společně s dalšími opatřeními měly snížit spotřebu fosilních paliv o 18 %. S navrženými kroky částečně souhlasil starosta m.č. Prahy 9. Přiklání se ovšem k zefektivnění již existující struktury městské dopravy, která by se měla postupně stát takovou alternativou pro majitele osobních vozů.Vysvětlil svůj názor slovy: „Tyto revoluční nápady při své řízené realizaci často napáchají více škody než užitku. Přirozenou cestou je efektivní MHD, nová parkoviště P+R a dobudování vnitřního a vnějšího okruhu tak, aby měl občan alternativu k individuální automobilové dopravě, a když nemusí, tak aby do Prahy nevjížděl. A bude-li i přes realizaci těchto opatření potřeba dopravu v centru regulovat, budeme hledat další cesty. Oproti tomu revoluční cesta je o tom: Zdražíme MHD, abychom měli finance na realizaci našich vzdušných zámků, a abyste neměli na výběr, a nemohli jezdit svými auty, tak zavedeme mýto.“Primátor Prahy Hřib podpořil schválený klimatický plán slovy, že snížením využívání fosilních paliv se posílí česká energetická soběstačnost a omezí financování nejrůznějších nedemokratických režimů, včetně těch podporujících terorismus. Ptali jsme se Tomáše Portlíka, zda by cíle udržitelného rozvoje měly mít i politický ráz. Podpořil svého kolegu s tím, že samotná myšlenka o soběstačnosti je v České republice těžce dosažitelná.Vzhledem k rozvolnění epidemických opatření v České republice jsme se ptali Portlíka, jaké sféry podle něho vyžadují největší pozornost a co by se podle něho mělo řešit v první řadě. Dle slov politika se má v tom případě jednat o nejvíce postiženou epidemií oblast služeb, především hoteliérství a restauratérství.„Zvláštní pozornost si zaslouží celý segment služeb a to především ty navázané na turistiku a gastronomii. Reakční doba státu, ale i samospráv však nemůže být nikdy rychlejší, než reakce trhu. Z mého pohledu bude tou největší pomocí to, aby stát v té pocovidové obnově moc nepřekážel. Zde lze parafrázovat Ronalda Reagana v tom, že nejhorší, co se může podnikateli stát, je, že u něj zazvoní chlápek a oznámí mu: Dobrý den, jsem z vládní agentury a přišel jsem Vám pomoci,“ podotkl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

