Kulhánek si v Izraeli prohlédl budovy zdevastované palestinskými raketami

Kulhánek si v Izraeli prohlédl budovy zdevastované palestinskými raketami

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek navštívil Izrael a spolu s izraelským ministrem Gabim Aškenazim a slovenským kolegou Ivanem Korčokem se vydal na... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

„Téměř nejsem schopen slov,“ uvedl Kulhánek poté, co spatřil následky bombardování. Uvedl, že byl poctěn pozváním Aškenaziho a s jeho přijetím neváhal ani vteřinu. Kulhánek dodal, že Izraeli je třeba připomenout, že ve světě má přátele, kteří mu chtějí poskytnout podporu. Ministr zahraničí na své sociální síti také zveřejnil snímky vybombardovaného domu v Petach Tikvě v Izraeli. Zmiňme, že Kulhánek by se dnes měl sejít s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuaem. Aškenazi vyjádřil Česku a Slovensku svoji vděčnost za projevenou solidaritu. „Téměř 4 000 raket bylo vypáleno z obydlené oblasti do obydlené oblasti,“ podotkl Aškenazi. Vyostření konfliktu Situace v regionu se prudce vyostřila večer 10. května. Střety muslimů s izraelskou armádou začaly kvůli vystěhování několika palestinských rodin ze čtvrti Šejch Džarach ve východním Jeruzalému, následně došlo k vojenským akcím.Kvůli téměř neustálému raketovému ostřelování v Izraeli zemřelo 12 osob. Tel Aviv zaútočil na Pásmo Gazy, kde zlikvidoval několik bojovníků, včetně vysoce postavených polních velitelů. Podle informací palestinského ministerstva zdravotnictví při izraelských útocích zemřelo 227 lidí, další tisíc byl zraněn.Pásmo Gazy je jednou z částí Palestiny, jejíž dělení území je popíráno účastníky mnohaletého arabsko-izraelského konfliktu. V roce 1947 Valné shromáždění OSN vypracovalo plán rozdělení Palestiny, který dodnes nepřijala arabská strana. Po převratu v roce 2007 Pásmo Gazy řídí islámská organizace Hamás.Proces mírové regulace konfliktu je pozastaven. Palestinci požadují, aby budoucí hranice mezi dvěma suverénními státy procházela tam, kde do Šestidenní války v roce 1967 s možnou výměnou území. Chtějí svůj stát vytvořit na Západním břehu řeky Jordán a v Pásmu Gazy, východní Jeruzalém chtějí udělat hlavním městem. Izrael s těmito požadavky nesouhlasí.

