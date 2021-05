https://cz.sputniknews.com/20210520/madarsko-oznamilo-evropske-unii-ze-v-letech-2022-2023-nebude-kupovat-vakcinu-pfizer-14558061.html

Maďarsko oznámilo Evropské unii, že v letech 2022-2023 nebude kupovat vakcínu Pfizer

Maďarsko oznámilo Evropské unii, že v letech 2022-2023 nebude kupovat vakcínu Pfizer

Maďarsko oznámilo Evropské komisi, že nebude kupovat další vakcínu od firmy Pfizer v letech 2022-2023 v rámci celoevropské smlouvy.

2021-05-20T16:58+0200

2021-05-20T16:58+0200

2021-05-20T16:58+0200

Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že podepsala třetí smlouvu s výrobcem Pfizer/BioNTech na dodávku 1,8 miliard dávek vakcín proti koronaviru na období od konce roku 2021 do roku 2023. Očekává se, že tato smlouva bude zahrnovat jak již vyvinutou vakcínu, tak upravené vakcíny pro nové varianty koronaviru. Média informovala, že Maďarsko, které se stalo první zemí EU, která schválila použití ruské vakcíny Sputnik V, odmítlo koupit vakcínu Pfizer na základě nové celoevropské smlouvy.Regulátor EU v současné době posuzuje vakcínu Pfizer pro použití u dospívajících dětí ve věku 12-15 let. V současné době se totiž používá u osob ve věku 16 let a starších. Ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky již dříve uvedl, že užívání pro dospívající osoby může být schváleno do konce května.Sputnik V v MaďarskuV květnu oznámilo ruské velvyslanectví v Budpešti, že se Maďarsko stalo první evropskou zemí, která dostala celý objem vakcíny Sputnik V v souladu s dohodou, která byla uzavřena s Ruskem.Velvyslanectví připomenulo, že se Maďarsko stalo první členskou zemí Evropské unie, která schválila použití vakcíny Sputnik V. Vakcína Sputnik V již byla schválena v 65 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Podle počtu schválení od státních regulačních úřadů je Sputnik V na druhém místě na světě. Efektivita vakcíny podle výsledků rozboru údajů 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska činí 97,6 %, což je více než ukazatel, který dříve zveřejnil lékařský časopis The Lancet (91,6 %), oznámily dříve Ruský fond přímých investic a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.

