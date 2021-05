https://cz.sputniknews.com/20210520/media-beloruska-opozicni-politicka-tichanovska-miri-do-ceska-14559893.html

Média: Běloruská opoziční politička Tichanovská míří do Česka

Média: Běloruská opoziční politička Tichanovská míří do Česka

Podle informací českých médií by měla v průběhu června do České republiky zavítat běloruská opoziční politička Světlana Tichanovská. V plánu je setkání s... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Po svém příjezdu do České republiky by měla pronést projev na půdě Senátu a setkat se s ústavními činiteli, píše ČTK s tím, že do země byla pozvána předsedou horní komory Miloše Vystrčilem.Podle informací portálu se politička bude v Česku zdržovat od 7. do 10. června. Podrobnosti o návštěvě Tichanovské v Česku budou podle slov senátní tiskové tajemnice Sue Nguyenové zveřejněny v nejbližší době.Nejedná se o ojedinělou cestu Světlany Tichanovské. Minulý týden bylo informováno, že běloruská opoziční politička navštívila Řecko, kde jednala o situaci v Bělorusku. V Řecku se přitom zdržovala na základě pozvání ministra zahraničí země.Tichanovská měla v plánu potkat se s vládou, parlamentem a starostou Atén. Naplánováno bylo také její vystoupení na Delfském ekonomickém fóru v Aténách. Volby v BěloruskuAlexandr Lukašenko vyhrál loni v srpnu již pošesté prezidentské volby v Bělorusku. Podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů, ale po vyhlášení výsledků začaly v zemi masivní opoziční protesty, které byly doprovázeny nepokoji. Při jejich rozhánění bezpečnostní síly používaly speciální prostředky a speciální techniku. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů. Akce postupně změnily svůj charakter na místní s malým počtem účastníků. 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul, jejich projevy prakticky zmizely.Opozice se domnívá, že volby vyhrála Světlana Tichanovská, požaduje nové volby a snaží se dosáhnout rozšíření mezinárodních sankcí proti Minsku, které dříve vyhlásily západní země. V Bělorusku byla zahájena trestní řízení proti řadě členů opoziční koordinační rady, která byla vytvořena z iniciativy Tichanovské, včetně výzev k uchopení moci, vytvoření extremistické formace a spiknutí s cílem zmocnit se státní moci protiústavním způsobem. Samotná prezidentská kandidátka odjela po volbách do Litvy.

