Milion chvilek chystá demonstraci za rezignaci Benešové

Milion chvilek chystá demonstraci za rezignaci Benešové

Dnes večer na Václavském náměstí v Praze proběhne protivládní demonstrace, kterou organizuje spolek Milion chvilek. Ten požaduje odstoupení ministryně... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Na své facebookové stránce bývalý předseda spolku Mikuláš Minář napsal důvody demonstrace.Připomeňme, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman minulý týden oznámil, že ve funkci ke konci června končí. Jako důvod označil tlak ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové. „Velkou část svého času věnuji odrážení útoků na mou osobu na úkor práce pro státní zastupitelství,“ okomentoval Pavel Zeman svou rezignaci. „Nikdy jsem do práce státního zástupce nemluvila a ctila zásadu padni, komu padni,“ reagovala Benešová. Podle jejích slov nového šéfa žalobců chce vybrat co nejdříve a hledat ho chce mezi současnými státními zástupci.Podle Mináře není přijatelné, aby současná vláda jmenovala nejvyššího státního zástupce.„A co bude dál? Kauza Čapí hnízdo jde do finále. To se to pak bude krásně zastavovat. To se to bude mést ze stolu. A postupem času přijde řada i na další nepohodlné lidi – třeba na vrchní zástupkyni Bradáčovou. Oligarchická chobotnice pronikne i do sféry, která zatím vzdorovala – do justice. A získá obrovský vliv na celou soustavu státního zastupitelství,“ pokračuje.K věci se vyjádřil i předseda Milionu chvilek pro demokracii Benjamin Roll.Zmiňme, že vystoupit na demonstraci má mimo jiné i Ondřej Havránek, právník a syn jedné z obětí výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Havránek tak má na demonstraci mluvit nejen o nátlaku ministryně Benešové na justici, ale také o její snaze rozmělnit vyšetřování kauzy.

