Muskovi byla vyhlášena válka. Jakou zbraň si miliardářovi oponenti vybrali?

Muskovi byla vyhlášena válka. Jakou zbraň si miliardářovi oponenti vybrali?

Cílem skupiny anonymních nadšenců je poměrně ambiciózní věc - zastavit Elona Muska (a poslat ho na Pluto). 20.05.2021

K dosažení tohoto cíle vytvořili anonymní lidé další token v linii kryptoměn.Podle oficiálních webových stránek projektu je jeho hlavním cílem uchvátit kontrolní podíl v Tesle a poslat Elona Muska na Pluto. Portál je plný obscénní slovní zásoby a emocionálních prohlášení, ale obsahuje mnoho přechodných odstavců poměrně podrobného a realistického akčního plánu.Samozřejmě anonymní nadšenci nebudou moci vypustit osobu na okraj sluneční soustavy, ale poškodit hlavní společnost na elektromobily by se jim mohlo podařit.Důvody na vytvoření takového hnutí jsou představovány následovně. Říkají, že Musk příliš manipuluje s cenami kryptoměn. Jeho jednání ve veřejném prostoru není podle anonymních aktivistů nic jiného než úmyslná manipulace. A to je samozřejmě třeba zastavit. A pak potrestat zloducha.Kryptoměna $STOPELON je určena pro dlouhodobé investice a již hladce roste v ceně. Na hodnocení vyhlídek je ještě příliš brzy, ale historie kybernetických peněz zná neméně kontroverzní příklady, které se osvědčily. Vezměte si alespoň zpočátku komické „mince“ Dogecoin, který se již stal jedním z nejpopulárnějších aktiv mezi všemi kryptoměnami. Aby účastníci projektu splnili svůj cíl, musí získat dostatek finančních prostředků na odkoupení alespoň 65-80 % akcií Tesly. Takže proces zjevně nebude rychlý.Ale i v prozatímních fázích plánu budou moci aktivisté zasahovat do činnosti společnosti. Například zaplavením právního oddělení společnosti požadavky akcionářů na zveřejňování informací. Vzhledem k tomu, že nepřátelé Elona Muska získali určitou podporu na největším anglickém online fóru Reddit, udělali hodně hluku.Před několika měsíci byl tento zdroj, když masivně skupoval akcie GameSpotu, schopen ovlivnit akciový trh, což rozzlobilo ostatní hráče.Anonymita tvůrců $STOPELON je běžným jevem v oblasti kryptoměn. Stejný Bitcoin byl vyvinut Satoshi Nakamoto, jehož identita ještě nebyla stanovena. Za iniciativní skupinou haterů Elona Muska se však dokáže skrýt kdokoliv. Radost ze spekulací na toto téma má k dispozici každý, jak konkurenti z automobilového průmyslu, tak vesmírné agentury některých zemí.

