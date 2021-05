https://cz.sputniknews.com/20210520/muzeme-koupit-nulu-i-dva-miliony-slovensko-sputnik-v-stale-nevlastni-14552348.html

„Můžeme koupit nulu i dva miliony.“ Slovensko Sputnik V stále nevlastní

„Můžeme koupit nulu i dva miliony.“ Slovensko Sputnik V stále nevlastní

Ruská vakcína Sputnik V, která od března leží ve skladech v Šarišských Michaľanech, stále nepatří Slovensku. Na východě země je uskladněno 200 tisíc dávek... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T11:01+0200

2021-05-20T11:01+0200

2021-05-20T11:01+0200

slovensko

ministerstvo zdravotnictví

očkování

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/13308168_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_f8a174a3ce983b62a7e5a604e3d43c6b.jpg

Na otázku, kolik vakcín Sputnik V Slovensko nakoupí, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský neodpověděl.„Můžeme koupit nulu i dva miliony,“ dodal. Podle zveřejněné smlouvy by však Slovensko mělo zaplatit za dva miliony dávek i tehdy, kdyby je od výrobce neodebralo.Ve státním rozpočtu svítí plná částka za nákup dvou milionů vakcín. Cena za dvě dávky vakcíny je 19,9 amerického dolaru, což je přibližně 17 eur. Slovensko by tedy za Sputnik V mělo zaplatit cca 17 milionů eur. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za lidi) tvrdí, že není jisté, zda Slovensko nakonec přistoupí k tomu, aby koupilo všechny vakcíny, ke kterým se země ve smlouvě zavázala.Publikace uvádí, že o osudu ruské vakcíny mluvil Lengvarský s ministrem financí Igorem Matovičem. O výsledku jednání však politici nechtěli informovat.První dodávka Sputniku V přišla na Slovensko 1. března. Nákup podepsal bývalý ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Vakcínu posuzovala slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Část vakcíny si vzala ruská strana na prozkoumání. Podle Matoviče se obávali, že očkovací látky mohly být kontaminovány. Výsledky kontroly by měly být známy do konce května.Předpokládá se, že s očkováním se v sousední zemi začne v červnu. V červenci vyprší exspirace 100 tisíc dávek, v srpnu dalších 100 tisíc dávek. Sputnik V je dvousložková vakcína, čili pacient by měl absolvovat dvě očkování.Ministr po čtvrteční návštěvě velkokapacitního vakcinačního centra na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě uvedl, že na jednáních o Sputniku V byly akceptovány požadavky resortu zdravotnictví, jaké, však neupřesnil. To, kdy podepíše povolení k jeho použití, je podle Lengvarského stále předmětem diskusí.Včera Sputnik psal o tom, že Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky zrušilo věkové hranice pro vakcíny od společností Pfizer a Moderna.Vakcíny Pfizer budou přidělovány všem od 16 let a vakcíny Moderna zájemcům od 18 let.Očkování vakcínou od AstraZeneca je v sousední zemi stále pozastaveno.Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský minulý týden informoval, že od 1. června by měli dostat lidé možnost výběru vakcíny, kterou se chtějí očkovat, včetně těch neregistrovaných. Oficiálně by se tak mělo začít očkovat i ruskou vakcínou Sputnik V.

https://cz.sputniknews.com/20210512/sef-osn-uvedl-ze-je-sputnik-v-take-jeden-z-klicovych-prvku-ktere-pomohou-vyresit-problem-ockovani-14466367.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerstvo zdravotnictví, očkování, vakcína