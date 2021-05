Nález představuje sloučeninu Si61Cu30Ca7Fe2 a podle struktury je to ikosaedr. Krystal byl nalezen ve vzorku červeného trinititu, skla ze spečeného písku a mědi z elektrického vedení, jež se používá pro jaderné zkoušky. Kvazikrystaly jsou pevné látky z atomů, které netvoří krystalické mřížky, ale mají uspořádanou strukturu a další vlastnosti obyčejných krystalů, včetně schopnosti koherentního rozptýlení padajícího záření. Objev pomůže lépe pochopit následky jaderných explozí. Vědci sdělili, že obvykle analyzují radioaktivní odpad a plyny, aby zjistili, jak byla vyrobena zbraň, nebo které látky obsahovala. Ty se však dost rychle rozpadnou, kdežto kvazikrystaly jsou schopné existovat věčně. Výbuch Trinity proběhl v roce 1945 na polygonu Alamogordo v americkém státě Nové Mexiko. Síla výbuchu byla ekvivalentní přibližně 21 kilotunám tritolu. Zkoušky se konaly v rámci projektu Manhattan na výrobu tří jaderných pum. Během zkoušek Trinity byla odpálena bomba známá jako Thing, dvě další pumy tohoto typu Little Boy a Fat Man shodili na Hirošimu a Nagasaki.

Na místě jaderného výbuchu v USA objevili neznámou látku

Tým vědců z USA a Itálie objevil neznámý kvazikrystal, jenž vznikl na místě výbuchu první jaderné pumy Trinity v Alamogordo ve státu Nové Mexiko. Píše o tom časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.