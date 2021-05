https://cz.sputniknews.com/20210520/nova-kauza-migrantu-byli-tak-vycerpani-ze-sami-pozadali-o-privolani-policie-14553239.html

Nova kauza migrantů. Byli tak vyčerpaní, že sami požádali o přivolání policie

Nova kauza migrantů. Byli tak vyčerpaní, že sami požádali o přivolání policie

Na Benešovsku dva migranti z Maroka, vyčerpaní po cestě z Maďarska, během které byli na podvozku kamionu, zvonili na lidi v rodinných domech.

Jednalo se o muže z Maroka, bez dokladů, kteří do České republiky přicestovali na podvozku kamionu jedoucího z Maďarska. Cizinečtí policisté s oběma muži (ročník 1992 a 1997) zahájili řízení ve věci správního vyhoštění z naší země.Jak informuje policejní web, od začátku roku 2021 bylo zajištěno 80 migrantů, kteří se přes území Středočeského kraje snažili dostat do dalších zemí. Nejednalo se jen o dospělé cizince, bylo mezi nimi i 28 nezletilců, kteří s sebou neměli žádný doprovod. 52 cizinců bylo umístěno do záchytného zařízení pro cizince, se 43 zahájili policisté dublinské řízení, tzn. řízení o jejich předání do státu, kam podali svoji první žádost o udělení azylu. Devíti cizincům bylo uděleno správní vyhoštění z území členských států EU, a to z důvodu neoprávněného pobytu na území ČR bez cestovních dokladů.Cizinci migrující přes Středočeský kraj jsou původem zejména z Afganistánu, Alžírska, Maroka, Pákistánu a Tuniska. Většina z nich „přicestovala“ v zahraničních kamionech, ve vnitřních prostorách kamionu nebo na podvozcích těchto nákladních vozů. Zmiňme, že kvůli migrační vlně ve Španělsku se k uprchlické krizi vyjádřil premiér Andrej Babiš. Předseda vlády se v pořadu 360⁰ CNN Prima NEWS zmínil, že chce otázku migrace řešit mimo Evropskou unii. Zdůraznil, že Česká republika by měla samostatně rozhodovat o tom, kdo bude mít právo v zemi žít.Připomeňme, že za několik prvních měsíců letošního roku do Evropy zamířilo přibližně 36 tisíc obyvatel třetích zemí, což je třetinový nárůst v porovnání se stejným obdobím v roce 2020.Premiér uvedl, že nemůže předpovědět, zda se bude opakovat rok 2015, kdy vrcholila migrační krize. Babiš míní, že uprchlické kvóty, podle kterých se žadatelé o azyl rozmísťovali mezi členskými státy, se již nevrátí.

čr

