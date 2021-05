Oblíbená destinace českých modelek je v ohrožení. Maledivám hrozí do konce století zmizení

https://cz.sputniknews.com/20210520/oblibena-destinace-ceskych-modelek-je-v-ohrozeni-maledivam-hrozi-do-konce-stoleti-zmizeni-14545190.html

Pokud svět nebude rychle a společně bojovat proti změnám klimatu, Maledivy by mohly zmizet do konce století. Znepokojivou zprávu uvedla ministryně životního... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Pokud se bude životnímu prostředí škodit stejně jako nyní, pak podle jejích slov do roku 2100 Maledivy „nebudou existovat“.Poznamenala, že dnes se 80 % maledivských ostrovů nachází v nadmořské výšce pouze jeden metr nad mořem. Shaunová dodala, že většina ostrovů zažívá záplavy i erozi pobřeží.Podle ministryně maledivské orgány již vyvinuly řadu snah o minimalizaci dopadu změny klimatu. Země například přijímá opatření na ochranu pobřežních oblastí. Maledivy se také snaží stát se lídrem ve snižování emisí skleníkových plynů, aby přesvědčily ostatní země, aby jim šly příkladem.Maledivy jsou ostrovní stát na jihu Asie v Indickém oceánu, tvoří stejnojmenné souostroví – řetězec devatenácti korálových atolů, který začíná 500 km jihozápadně od břehů Indie a táhne se v délce zhruba 800 km severojižním směrem až pod rovník. Je to nejmenší asijská země podle rozlohy. Jedná se o nejplošší a nejníže položený stát světa a také patří k vyhledávaným turistickým cílům.Zřícení Darwinova obloukuPřírodní skalnatý útvar Darwinův oblouk na souostroví Galapágy se zřítil. Příčinou byla eroze, oznámilo v úterý na Twitteru Ministerstvo životního prostředí Ekvádoru.Jak oznámila místní média, zřícení oblouku mohla pozorovat ráno 17. května posádka lodě Pikaia. Podle předběžných údajů pádem kamenných balvanů do moře nikdo neutrpěl zranění.Darwinův oblouk je přirozený skalnatý útvar, který mohl být kdysi součástí Darwinova ostrova, který je zavřen pro návštěvníky z pevniny. Byl jedním ze symbolů Galapážských ostrovů. Toto místo se považuje za jedno z nejlepších na zeměkouli pro potápění a pozorování hejn žraloků a jiných mořských živočichů.

