https://cz.sputniknews.com/20210520/padesatileta-supermodelka-naomi-campbellova-se-stala-v-50-letech-poprve-maminkou--14544035.html

Padesátiletá supermodelka Naomi Campbellová se stala v 50 letech poprvé maminkou

Padesátiletá supermodelka Naomi Campbellová se stala v 50 letech poprvé maminkou

Britská topmodelka a herečka Naomi Campbellová se stala ve věku 50 let poprvé maminkou. Celebrita oznámila tuto radostnou a překvapivou novinu na svém účtu na... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T00:50+0200

2021-05-20T00:50+0200

2021-05-20T00:50+0200

celebrity

modelka

dítě

naomi campbell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/254/86/2548614_0:0:3999:2249_1920x0_80_0_0_9a3a1a03505cbfcf4a5d9dcd76948e5b.jpg

Modelka zveřejnila fotku, na které je vidět její novorozená dcera v šatech s květinovým potiskem. Na záběrech drží modelka maličké nožičky ve svých rukou. „Malé požehnání si mě vybralo jako matku. Jsem hrdá na to, že se tato krásná duše objevila v mém životě. Na světě není větší láska,“ popsala v příspěvku k fotce, která získala přes 919 000 lajků.Návrhář Marc Jacobs byl mezi těmi, kteří jako první poblahopřáli londýnské modelce, která mimochodem o těhotenství dříve vůbec neinformovala. Britský redaktor Vogue Edward Enninful napsal: „Vidět vás spolu je úžasné. Přinesete si navzájem tolik radosti.“K úžasné události Campbellové gratulovali i další přátelé mezi celebritami, jako například Kim Kardashian, Heidi Klum, Paris Hilton, Rita Ora, Michael Kors, Kate Hudson, Donatella Versace a mnoho dalších. „Mám úsměv od ucha k uchu! Vítej v klubu maminek! Je to nejlepší místo,“ napsala kolegyně Cindy Crawfordová.V rozhovoru pro londýnské vydání Evening Standard v roce 2017 Naomi Campbellová hovořila o své touze stát se matkou. „Pořád myslím na děti. Teď si myslím, že se tím můžu zabývat, kdy chci,“ řekla Campbellová.Jedna otázka však zůstává stále záhadou: kdo je otcem dítěte?„Za poslední rok byla Naomi opravdu zralá na rodinu. Žije v USA se svým přítelem. Cítila, že je ideální čas na mateřství a nyní je v sedmém nebi. Karanténa jí umožnila zastavit se a soustředit se na důležité věci, a tak si uvědomila, že je čas přemýšlet o založení rodiny,“ citoval britský bulvární deník The Sun jednoho z modelčiných přátel. Identita jejího tajného přítele zatím nebyla odhalena.Naomi Campbellová je britská supermodelka, herečka a zpěvačka afro-jamajského a čínsko-jamajského původu. Svou kariéru začala na přehlídkovém mole jako školačka a stala se první britskou černošskou modelkou, která se objevila na obálce populárního časopisu Vogue. Je také známá svou filantropií: v roce 2005 Naomi založila Fashion For Relief, organizaci, která kombinuje módu a filantropii.

https://cz.sputniknews.com/20210516/trojnasobna-mama-kurkova-sokovala-fanousky-ukazala-se-bez-make-upu-jak-odstrikuje-materske-mleko-14498143.html

https://cz.sputniknews.com/20210517/to-jsou-fotky-pro-sexualni-maniaky-veresova-se-vystavila-na-obdiv-v-poradne-vykrojenych-plavkach-14514211.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

modelka, dítě, naomi campbell