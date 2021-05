https://cz.sputniknews.com/20210520/podle-statistik-byl-v-prvnim-ctvrtleti-hlavni-pricinou-umrti-na-slovensku-koronavirus-14560850.html

Podle statistik byl v prvním čtvrtletí hlavní příčinou úmrtí na Slovensku koronavirus

V prvním čtvrtroku na Slovensku byl nejčastější příčinou smrti covid-19. Podle statistik právě na koronavirus zemřelo 39 procent lidí. Nemoci podlehlo za první... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Téměř čtyři pětiny úmrtí na koronavirus připadly na osoby starší 65 let. Od ledna do března letošního roku nemoci covid-19 podlehlo 9400 lidí, což představuje 39 procent z celkového počtu úmrtí. Spolu se čtyřmi tisíci obětmi koronaviru na Slovensku z loňského roku tak celkově k březnu 2021 počet obětí koronaviru činí 13,4 tisíc.Nejvíc úmrtí na koronavirus v absolutní hodnotě připadlo na leden, kdy zemřelo 3 400 osob. Ve dvou následujících měsících počet obětí klesal. Druhou nejčastější příčinou úmrtí v prvním čtvrtletí byly na Slovensku nemoci oběhové soustavy (33 procent), za nimi následují nádory (13 procent), nemoci dýchací soustavy (6 procent) a kruh uzavírají nemoci trávící soustavy (3 procenta).Nejvíc obětí koronaviru bylo v prvních měsících letošního roku ve věkové kategorii nad 65 let. 21 procent obětí představovali osoby v produktivním věku. Koronaviru na Slovensku podlehly i čtyři děti ve věkové kategorii do 14 let. Nejvíc úmrtnost na koronavirus zasáhla Nitranský kraj. V kraji podlehlo nemoci 950 osob na 100 tisíc obyvatel. Nitra se nachází na první příčce i co do celkového počtu úmrtí na covid-19 s téměř 1600 oběťmi. Naopak, situace byla nejlepší v Žilinském kraji. V prvních třech měsících letošního roku koronaviru podlehlo 469 osob na 100 tisíc obyvatel. „Žilinský kraj byl rovněž jediným z osmi slovenských regionů, ve kterém během prvního čtvrtroku zemřelo více lidí na nemoci oběhové soustavy než na následky onemocnění covid-19,“ upřesnila Podmanická.

