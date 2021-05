https://cz.sputniknews.com/20210520/policie-sr-ukazala-jak-zene-migranty-pryc-lide-vsak-zpochybnili-efektivni-navratovou-politiku-eu-14560219.html

Policie SR ukázala, jak žene migranty pryč. Lidé však zpochybnili efektivní návratovou politiku EU

Policie SR ukázala, jak žene migranty pryč. Lidé však zpochybnili efektivní návratovou politiku EU

Slovenští policisté na sociální síti ukázali, jak v praxi funguje dublinská dohoda, pokud jde o vracení nelegálních migrantů do země, kde požádali o azyl. 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T20:01+0200

2021-05-20T20:01+0200

2021-05-20T20:01+0200

slovensko

migranti

policie

letadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/935/66/9356633_0:122:1984:1238_1920x0_80_0_0_79582c13abd7b516a649219b4312fc42.jpg

„Toto je efektivní návratová politika EU,“ stojí v příspěvku policistů.Poznamenává se, že Úřad hraniční a cizinecké policie Prezídia Policejního sboru pokračuje v realizaci tzv. dublinských návratů státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou žadateli o azyl v jiných členských zemích.Policisté útvaru policejního zajištění pro cizince Sečovce provedli předání skupiny 15 státních občanů Afghánistánu, Pákistánu, Maroka a Alžírska do Rumunské republiky, která je zodpovědná za rozhodnutí o jejich žádosti o udělení azylu.Ve statusu se připomíná, že Rumunsko čelí náporu tzv. dublinských žadatelů o azyl v členských zemích a během omezení v souvislosti s opatřeními proti covidu-19 upřednostňuje charterové lety před komerčními lety, proto bylo předání těchto žadatelů opět provedeno v součinnosti s Leteckým útvarem Ministerstva vnitra SR.„Reálné uplatňování dublinského nařízení přispívá k efektivnosti návratové politiky EU. Rumunská republika bude rozhodovat o udělení azylu, příp. jiné formy mezinárodní ochrany v EU odevzdaným migrantům,“ praví se v závěrečné části policejní zprávy.Nadšení policie z návratové politiky EU sledující neocenili.„Jsem zvědavý, kdo to zase zaplatí ... Odvoz zdarma z našich daní...“ napsal Ivan Sokol„Autobus by jim nestačil?“ dotazuje se Danica Sedláčková.„A proč utíkají pouze lidé mužského pohlaví? Kde jsou ženy? Proč potom neutíkají i ženy s dětmi, hmm?“ ptá se Baruš Ka.„Otázka, když jim je doma tak špatně, proč mermomocí chtějí i zde nastolit to, co mají doma?“ zajímá se o další „maličkost“ Tomas Kajan.„Já jsem ještě nikdy letadlem neletěl,“ přiznal Martin Drozd.Na začátku května policie Slovenské republiky informovala o kuriózním případu, k němuž došlo na bratislavském letišti. Šlo o to, že dva Gruzínci přiletěli na Slovensko s úsměvem na tváři a s falešnými výjimkami Úřadu veřejného zdravotnictví SR. Policisté je tak na letišti s úsměvem na tváři poslali zase zpátky.Je pozoruhodné, že jde o dva státní příslušníky Gruzie, kteří využili i leteckou linku z Kyjeva do Bratislavy.Při vstupní hraniční kontrole dotyční předložili dvě falešné výjimky Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.Výjimky měly být vydány na základě oprávněné žádosti ministra hospodářství Slovenské republiky.Policisté cizincům odepřeli vstup na území SR na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 z 9. března r. 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravující pohyb osob přes hranice (Schengenský hraniční kodex) podle písmena I:„Považuje se za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy jednoho nebo více členských států Evropské unie.“

https://cz.sputniknews.com/20210520/nova-kauza-migrantu-byli-tak-vycerpani-ze-sami-pozadali-o-privolani-policie-14553239.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, policie, letadlo