Prymula o kauzách Arenbergera. Padla slova i o nespravedlnosti

Prymula o kauzách Arenbergera. Padla slova i o nespravedlnosti

Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula byl hostem pořadu Nový den na CNN Prima News. V pořadu kromě jiného uvedl, že cítí jakousi...

V pořadu odpovídal bývalý ministr na otázku, zda cítí ohledně kauz nynějšího šéfa resortu Petra Arenbergera a jeho setrvání ve funkci jistou nespravedlnost. Prymula odpověděl kladně.Připomeňme, že Roman Prymula skončil na postu ministra zdravotnictví v minulém roce, kdy byl v říjnu přistižen novináři, jak opouští v nočních hodinách restauraci na pražském Vyšehradě. Nejen, že neměl roušku, když byl v přítomnosti svého řidiče, ale především měly mít v té době všechny restaurace zavřeno kvůli koronaviru. Co se týče kauzy nynějšího ministra Arenbergera, pak uveďme, že v minulém týdnu média upozornila, že po nástupu do funkce ministra přiznal Arenberger ke konci roku 2020 mnohonásobně menší majetek a vyšší příjmy, než udával v minulosti. Podle Arenbergera ho na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním upozornila média a již je dal do souladu. Podle Seznam Zpráv však Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přičemž měl ministr pronajmout tento objekt nemocnici v roce 2013.V této souvislosti se na něj snáší kritika a jsou slyšet i výzvy k rezignaci. Také Prymula připouští, že by se měl premiér rozhodnout rychle, jelikož situace nepůsobí dobře.A jak odpověděl na otázku jeho možného návratu do čela resortu? Uvedl, že na hodně vysoké procento blížící se 100 nabídka nepřijde a ani o ní neuvažuje.Výhled s epidemiíEpidemiolog se vyjádřil i k možnému vývoji epidemie. Premiér Babiš totiž v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uvedl, že v létě bychom mohli odložit roušky i ve vnitřních prostorách. Taktéž Prymula tuto možnost nezavrhuje, pakliže i nadále bude pozorován trend klesajícího počtu infikovaných. „Já bych ještě vyčkal, abych viděl, jaká ta trajektorie v příštích týdnech bude,“ uvedl.Podle jeho mínění je Česko na nejlepší cestě ven z pandemie a prý bychom se mohli dočkat i docela normálního léta. „Bude minimálně takové, jaké bylo v loňském roce,“ uvedl.

