https://cz.sputniknews.com/20210520/putin-o-tech-kteri-si-chteji-odhryznout-cast-ruska-vyrazime-jim-zuby-14556701.html

Putin o těch, kteří si chtějí odhryznout část Ruska: Vyrazíme jim zuby

Putin o těch, kteří si chtějí odhryznout část Ruska: Vyrazíme jim zuby

Rusko bude tvrdě reagovat na pokusy o sáhnutí na své území, řekl ruský prezident Vladimir Putin na zasedání organizačního výboru Poběda (Vítězství). 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T15:19+0200

2021-05-20T15:19+0200

2021-05-20T15:19+0200

území

obrana

svět

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/540/07/5400736_0:235:2997:1921_1920x0_80_0_0_316e90b62730e8a744a514ae3c5cd08b.jpg

„Každý se nás snaží kousnout nebo si z nás něco odhryznout, měl by však vědět, že každému takovému vyrazíme zuby, aby nemohl kousnout, a zárukou toho je rozvoj ozbrojených sil,“ uvedl.Putin zdůraznil, že Rusko současně nejde cestou militarizace ekonomiky. Prezident připomněl, že letos bylo na obranu vyděleno 42 miliard dolarů, zatímco americké vojenské výdaje přesahují 770 miliard. Podle jeho slov země jako Ruská federace není potřebná těm, kdo se snaží bránit jejímu rozvoji, ale potřebují ji její občané.„Ať děláme cokoli bez ohledu na to, jak se snažíme uspokojit chutě těch, kteří se nás snaží omezit, omezení bude stále pokračovat, protože mnoho našich oponentů, jak jim budeme říkat, jednoduše nepotřebuje zemi jako Rusko. Ale je zapotřebí nám s vámi, je zapotřebí našim lidem, občanům Ruské federace,“ zdůraznil Putin.„A uděláme vše pro to, abychom nejen zachovali, ale také zpevnili, posílili... abychom dosáhli strategického cíle. Musíme bezpochyby udělat vše pro to, abychom uchovali vzpomínku na to, co se stalo v předchozích letech, vzpomínku na ty, kteří uhájili naši vlast,“ dodal.

https://cz.sputniknews.com/20210514/putin-rusko-bude-odpovidajicim-zpusobem-reagovat-na-hrozby-na-hranicich--14486230.html

⠀ Globální Strategická situace se mění a Německo už tak neprdelkuje USA, i když ještě provádí jakousi jednotu NATO, které už ale ani Francie i Německo moc nevěří, a Turecko už vůbec né. Navíc v USraelských zemích řádí corona, chudoba, občanský odpor a tichá revoluce, kterou se USraelci snaží potlačit a ekonomicky přežít. Stačí ale jenom malá jiskra a začne tam opravdový krvavý odpor, pravděpodobně v USA, když tam zase zastřelí nějakého černocha, nebo se prokáže, že židi provádí podvodné volby, což si už hvízdají i vrabci na střeše a nejen v USA. 🕎✡️🛐🕍🇮🇱👎👎👎🤮🚾 15

➗❌➖➕ Agresivní nepřátelství a sankční způsoby proti Rusku a Číně veřejně zahájili USraelské země v čele s USA v roce 2014, když jim Rusko částečně zmařilo pučistickou okupaci Ukrainy a přijímali uprchlíky kvůli válečným útokům na nezávislé ukrainské republiky Donezk a Luhansk, které ubránili a odmítali zavádění USraelského okupačního koloniálního režimu. Od té doby USraelci rozpoutali proti Rusku další novodobou "válku", která už dosáhla nebezpečné eskalace a hrozí přejít do horké vojenské fáze, pakliže USraelci budou i nadále štvát, buzerovat a všemožně provokovat..A pan Putin i jasně řekl, že se Rusko nebude válce vyhýbat.. 🇷🇺👍👍👍 14

14

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

území, obrana, vladimir putin