Putin vyzval k tvrdé a důsledné ochraně sovětských památníků za hranicemi země

„Tyto vojenské hroby jsou smutná a viditelná paměť o osvobozující misi Rudé armády. A tu paměť v některých zemích, bohužel, se snaží barbarsky setřít, poskvrnit mohyly, poskvrnit památku zemřelých – poskvrňují, ničí památníky. Ne vždy se jim to daří dělat, ne vždy. Ne zřídka na ochranu památníků vstávají samotní místní obyvatelé,“ řekl Putin ve čtvrtek na zasedání organizačního výboru společnosti Poběda.Ruské ministerstvo obrany nyní eviduje 43 866 vojenských hrobů z té doby, přitom 12 tisíc z nich se nachází na území 56 cizích zemí, dodal ruský prezident. Podle jeho slov se v těchto mohylách nachází 4 miliony 150 tisíc vojáků, což je stejně, jako na území Ruska.„Zde mnoho závisí na ruské diplomatické misi za hranicemi. Její pracovníci se musejí starat o stav a ochranu sovětských memoriálů, podnikat zde principiálně tvrdé a důsledné kroky, opírat se přitom na sílu mezinárodního práva,“ řekl Vladimir Putin.Rusofobové a nečití politici se snaží útočit na historii, ospravedlňovat nacistické zločince a usilovat o změnu výsledků druhé světové války, dodal ruský prezident.„Příčina je jedna – zadržování Ruska. Čím je silnější, čím je více samostatné, čím lépe ochraňuje své národní zájmy, tím více se snaží ho oslabit, diskreditovat hodnoty, které sjednocují společnost. A nyní i lhát o tom, zvrátit to, co je lidem drahé, na čem jsou lidé vychováváni a získávají charakter, pohled na svět nových generací našich občanů,“ řekl Putin.„Proto se i různí rusofobové a nečistí politici snaží útočit na naši historii, usilují o změnu výsledků druhé světové války, ospravedlňovat nacistické zločince,“ dodal ruský prezident.Maršál KoněvNa začátku května bylo informováno o přání dcery sovětského maršála Ivana Koněva, aby jeho památník byl přesunut na Olšanské hřbitovy. „Říci, že je to pro mě a mou rodinu velká bolest, to je vlastně jako neříct nic,“ řekla Koněvová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz o odstranění památníku jejího otce z Prahy 6. „Jsem si dobře vědoma toho, že tato událost neměla jen nějaký čistě rodinný nebo osobní význam, ale ve skutečnosti to byla velmi ostrá událost, která se nachází v politické rovině. Pomník mého otce není jen pomníkem konkrétního Koněva, ale také pomníkem bojovníků, pomníkem velitele, který na jaře 1945 osvobodil Prahu,“ dodala.Pomník maršála Koněva byl odstraněn 3. dubna 2020. Iniciátorem byl starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář (TOP 09). S návrhem přišel poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou. Vedení městské části prohlásilo, že nemůže zajistit jeho bezpečnost a začalo hledat cestu, jak se sochy zbavit. V září 2019 zastupitelství Prahy 6 schválilo odstranění sochy. Dne 3. dubna 2020 starosta využil nouzového stavu, kdy byl v zemi v souvislosti s epidemií koronaviru striktně omezen volný pohyb na veřejnosti, a nechal sochu odstranit.

