Slovensko eviduje rekordní počet zájemců o vstup do ozbrojených sil za 10 let

Do Ozbrojených sil Slovenské republiky se hlásí nejvíce zájemců za uplynulých deset let. Za prvních pět měsíců letošního roku již rezort obrany zaznamenal 2613... 20.05.2021

„Zvyšující trend zájmu pro nás znamená nejen skvělou zpětnou vazbu v rámci péče o rozvoj ozbrojených sil, ale také opravdu široké možnosti výběru při doplňování personálu. Tento proces je však podmíněn dostupnými finančními zdroji. Naším prvořadým cílem v této oblasti proto zůstává naplnit stávající a možné struktury dostupným a kvalifikovaným personálem,“ vysvětlil ministr obrany Jaroslav Naď.Šéf resortu také vyzdvihl, že rostoucí trend není výsledkem nákladných kampaní na podporu rekrutace, jak tomu bylo v minulosti, ale reálných zkušeností občanů s povoláním profesionálního vojáka a kvalitní a otevřené komunikace resortu vůči veřejnosti. Velký zájem evidují o studium na Akademii ozbrojených sil generála M. R. Štefánika, kde dosud mají 854 žádostí. I v reakci na tento vývoj byl počet kadetů - studentů vojenské vysoké školy navýšen na 195.Podle Personálního úřadu Ozbrojených sil SR aktuálně v hodnostním sboru mužstva chybí nejvíce řidiči s řidičským oprávněním C a E, v hodnostním sboru důstojníků jsou to zejména specialisté na informační a telekomunikační technologie, specialisté v elektro odbornostech, ale i lékaři.Při návrhu občanů na přijetí do státní služby profesionálních vojáků se kromě výsledků dosažených ve výběrovém řízení posuzuje zdravotní způsobilost a zohledňuje se i věk občana, dosažené vzdělání, další získané oprávnění a kurzy využitelné pro ozbrojené síly, praxe v civilním zaměstnání, ale i záliby.Naď o ozbrojených siláchZa zmínku stojí, že ministr obrany Slovenska Jaroslav Naď okomentoval stav ozbrojených sil země již dříve. V lednu například uvedl, že projekt aktivních záloh by se mohl otevřít většímu množství zájemců. Podmínkou by již nemuselo být působení v uniformované složce. Podle jeho slov mnozí vojáci nebo vojáci ve výsluze již nemají motivaci dále sloužit vlasti.Politik tehdy uvedl, že cílem je přiblížit se k systému v České republice, kde může do aktivních záloh vstoupit kterýkoliv občan, který splní zdravotní limity a určená pravidla.Jen v loňském roce přijaly Ozbrojené síly SR 57 žádostí o přijetí do aktivních záloh v roce 2021. Původně se plánovalo vycvičit 330 vojáků. Platnou smlouvu mělo 130 příslušníků aktivních záloh.Změny jsou nutné i při dobrovolné vojenské přípravě. Podle Nadě by se mohla více propojit s reálnou činností ozbrojených sil. Domnívá se, že projekt by měl představovat i alternativu k různým polovojenským skupinám, které působí na Slovensku a představují bezpečnostní riziko.

