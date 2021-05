https://cz.sputniknews.com/20210520/slovensky-poslanec-blaha-k-omluve-zemana-bravo-kdy-takove-gesto-udela-slovenska-prezidentka-14559216.html

Slovenský poslanec Blaha k omluvě Zemana: Bravo! Kdy takové gesto udělá slovenská prezidentka?

Slovenský poslanec Blaha k omluvě Zemana: Bravo! Kdy takové gesto udělá slovenská prezidentka?

Český prezident Miloš Zeman se v úterý v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandara Vučiće osobně omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie v roce 1999... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Dále v této souvislosti uvádí, že by chtěl na postu slovenského prezidenta vidět člověka, který by řekl Srbům, že Slovensko lituje „zločiny Mikuláše Dzurindy i celé slovenské pravice, která pustila americké stíhačky přes naše území,“ píše Blaha.Podle jeho názoru je prezidentce jedno, že tehdy umíraly děti v Jugoslávii a teď umírají v Palestině. Zahraniční politika pro ni existuje pouze v tom případě, když je možnost se navážet do Ruska nebo Běloruska. „Takovou máme na Slovensku hlavu státu,“ konstatuje Blaha.Blaha ve svém příspěvku také ostře kritizuje to, že někteří politici vyvěšují vlajku Izraele, aby tím dali jasně najevo, že podporují zabíjení dětí.Blaha ostře kritizoval také návštěvu slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka v Izraeli.Blaha nerozumí tomu, proč západní svět nečinně přihlíží násilí a označuje to za sebeobranu, jako kdyby neviděli obrovský nepoměr v počtu obětí na jedné a na druhé straně.„Rusy nahánějí už i kvůli tomu, že si dovolili mít vlastní armádu. Pokaždé, když přistoupí do NATO nový stát, který je blíž k ruským hranicím, tak Putinovi vyčítají, že se přibližuje k hranicím NATO. Asi tak to funguje. Hlava XXII,“ vysvětluje Blaha.Avšak podle jeho slov, když Amerika nebo Izrael vypouštějí rakety, kvůli kterým umírají nevinní lidé, všichni je podporují v tom, jak se statečné brání.Avšak podle něj když někdo kritizuje Netanjahua, automaticky se považuje za antisemitu. Z toho tedy vyplývá, že když někdo vystupuje proti válce, tak je vlastně rasista. „Ale když podporuješ zabíjení palestinských Semitů, tak jsi to nejmilejší sluníčko,“ dodává Blaha.V závěru svého příspěvku píše, že se stydí za to, kdo dnes na Slovensku vládne a za prezidentku, která místo toto, aby usilovala o mír, řeší transsexuály.

