Společnost Microsoft informovala, že v příštím roce skončí Internet Explorer

Společnost Microsoft informovala, že v příštím roce skončí Internet Explorer

Americký IT gigant Microsoft Corp. zcela ukončí podporu svého prohlížeče Internet Explorer ve prospěch prohlížeče Edge, a to do 15. června 2022.

Uvádí se, že v Edge je zabudován „režim IE“, který vám umožní přístup ke starším webům a aplikacím založeným na prohlížeči Internet Explorer. Společnost tedy označuje Edge za jediný prohlížeč, který podporuje i starší verze webových stránek.Společnost Microsoft dodala, že všechna data a hesla i historie vyhledávání lze přenést z Internet Exploreru do Edge několika kliknutími, protože software Windows 10 již nový prohlížeč obsahuje. Pro firmy, které pracují v Internet Exploreru, společnost připravila seznam úkonů, který pomůže provést tento přechod.Společnost uvádí, že jeden z důvodů, proč se vzdala Internet Exploreru ve prospěch Edge, je ochrana údajů. Edge nabízí ochranu před phishingovými útoky a malwarem pomocí aplikace Microsoft Defender SmartScreen. Funkce „sledování hesla“ navíc pomáhá sledovat únik důvěrných uživatelských dat.Americká společnost Microsoft byla založena v roce 1975 Billem Gatesem a Paulem Allenem. Sídlo společnosti je v Redmondu ve Washingtonu. Společnost se specializuje na vývoj softwaru, zejména je vývojářem operačního systému Windows.Odstranění funkceGrafický editor Malování (Microsoft Paint) byl přenesen ze systému Windows do obchodu Microsoft Store. Zástupci společnosti uvedli, že předběžná verze Windows 10 Insider Preview Build 21354 je nyní dostupná pro vývojáře. Mezi nové změny a možnosti patří definitivní přesun některých zabudovaných nástrojů operačního systému do obchodu Windows. Mezi tyto nástroje patří například grafický editor Malování a nástroj pro vytvoření screenshotů Snipping Tool.Zmíněné aplikace byly přeneseny do obchodu Microsoft Store. Nejde však o jedinou změnu, změněny byly i jejich logotypy, a to tak, aby odpovídaly koncepci designu Fluent Design. Odborníci také přislíbili pro aplikace pravidelně připravovat nové aktualizace.Společnost Microsoft uvádí, že nástroje, které byly dříve zabudované do systému Windows, z operačního systému odstranili kvůli tomu, že ztratily popularitu mezi uživateli. Avšak majitelé licenčních kopií operačního systému si můžou kdykoliv stáhnout zmíněné nástroje z online úložiště.Zmiňme, že Malování je grafický editor, který společnost Microsoft spustila v roce 1985 spolu s Windows 1.0x. Navzdory zjednodušené funkčnosti považují uživatelé počítačů tuto aplikaci za kultovní.

