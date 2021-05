https://cz.sputniknews.com/20210520/trikolora-k-jednani-o-neucasti-cr-na-olympijskych-hrach-2022-senat-se-meni-v-ustredni-vybor-ksc-14553862.html

Trikolóra k jednání o neúčasti ČR na Olympijských hrách 2022: Senát se mění v Ústřední výbor KSČ

Zprávy o tom, že senátoři chystají usnesení s apelem na oficiální představitele České republiky, aby podpořili neúčast na Olympijských hrách v roce 2022 v... 20.05.2021

Šéf výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer uvedl argumenty. „Bohužel ideály olympismu, které jsou velmi vznešené, jsou potřísněny některými velmi špatnými zkušenostmi z historie. Olympiáda se konala v Německu v předvečer druhé světové války. Olympiáda se konala v Soči v Ruské federaci právě ve chvíli, kdy Rusko začalo s vojenskou operací na okupaci Krymu,“ prohlásil Fischer.Šéf výboru připomněl, že v roce 2008 Čína pořádala olympijské hry a slibovala, že budou otevřené a že budou přátelské. „Ale dobře víme, že zrovna v té době tvrdě přitahovala šrouby nejen vůči vlastním občanům, ale i například vůči novinářům,“ vyzdvihl. Na tyto výroky zareagovala Trikolóra, která dnešní situaci porovnala s komunistickou minulostí a zmínila britského spisovatele Georgea Orwella, který ve svém románu 1984 popsal nehumánnost totalitních režimů. „Senát coby horní komora českého parlamentu se evidentně mění v Ústřední výbor KSČ, který si osobuje právo zakazovat našim sportovcům účast na olympijských hrách. Sport má lidi, národy i státy spojovat, ne vytvářet další politické bariéry. Je to navíc projev absolutního pohrdání úsilím všech našich sportovců. Vracíme se do roku 1984. Orwell by měl radost,“ stojí v příspěvku strany na facebookovém profilu.Sledující s tímto názorem souhlasili a přišli s méně šetrnými komentáři. „Horší než komouši. Ti si alespoň nehráli na demokraty,“ napsal Václav Mička„Nikdy jsem se o sport nezajímal, ale přesto si myslím, že je to věc sportovců a ne několika senilních dědků, aby o tom rozhodovali! Senát je k hovnu, a jak je vidět, jenom škodí!“ vyslovil se Lubomír Palička„A tím budou vyřešeny všechny problémy, které tahle země má,“ ironicky poznamenal Jiří Plhák„Ty mají starosti, normální lidi mají starost, aby přežili tuhle pohromu, a oni řeší takové hovadiny,“ uvedla v podstatě podobný názor Ludmila Mukačová.Nechyběly hlubší pohledy na situaci. S takovým přišla Věra Karafiátová „Nechtěli jsme být jako oni a jsme ještě horší... OH Moskva 1980 neúčast USA a velké části západní Evropy, OH LA v USA 1984 neúčast SSSR a ostatních soc. států, včetně ČSSR. Teď to začíná znova: trestáme Bělorusko, Čínu, ruské sportovce, kterým v případě vítězství nesmí zahrát ruskou národní hymnu ani vyvěsit ruskou vlajku. Kdo je ten soudce lynč, který rozhoduje, který stát odpovídá ‚normě‘ a může pořádat sportovní soutěže? Kdo rozeštvává národy i v oblasti sportu. Smutné, kruté, hnusné,“ připomněla minulost autorka poznámky.Pozornosti lidí neunikla zmínka o známém spisovateli. Ten by podle jejich názoru nebyl potěšen. „Orwell by radost neměl. Z románu 1984 je cítit strach. Myslím, že by vážně uvažoval nad sebevraždou,“ okomentoval Michal Pfotner.Někteří popsali scénář dalšího rozvoje událostí a přišli s varováním. „Pokud bude v ČR v politickém popředí tento žalud a jemu podobní, tak se staneme druhou Ukrajinou. Tj. nesuverénní zemí s americkou vojenskou přítomností, se kterou budou washingtonsko-bruselské elity manipulovat jako s pinčlem, aby uplatňovali své vlastní zájmy,“ upozornil Jaroslav Skopal.

