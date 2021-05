https://cz.sputniknews.com/20210520/vakcionologove-doporucili-pouziti-vakcin-astrazeneca-a-johnson--johnson-pro-osoby-nad-60-let-14561480.html

Vakcionologové doporučili použití vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson pro osoby nad 60 let

Pro Radiožurnál resort zdravotnictví potvrdil, že doporučení bude zohledňovat v očkovací strategii. Doporučení se však nevztahuje na osoby, které dostaly vakcínu AstraZeneca a teď čekají na druhou dávku. Podotkl, že i když je riziko vzniku krevních sraženin u vektorových vakcín nízké, rozhodli se přece jen omezit použití vakcíny pro mladší věkovou skupinu, u které se tyto vedlejší účinky vyskytují častěji.K takovému rozhodnutí dospěli dnes členové výboru po čtyřhodinovém jednání. Předcházely tomu dny neutichajících debat. Spory vznikaly hlavně ohledně určení věkové hranice, zda by to měla být hranice 50 nebo 60 let. Zmiňme, že vakcínami od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson nyní očkují převážně praktičtí lékaři. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka se obává, že věkové omezení může způsobit problémy při očkování. Česko se doporučením vakcinologů, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a ministerstvem zdravotnictví zařadí mezi státy, které přijaly podobné rozhodnutí v minulých týdnech. Jedná se například o Německo, Francii, Španělsko, Nizozemsko a také Velkou Británii. Evropská léková agentura zastává názor, že přínos u obou očkovacích látek převažuje možná rizika. Agentura pouze doporučila, aby informace o ojedinělých případech vzniku krevních sraženin byla uvedena v příbalové informaci.

