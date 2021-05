Vědci odhalili tajemství původu Mléčné dráhy

https://cz.sputniknews.com/20210520/vedci-odhalili-tajemstvi-puvodu-mlecne-drahy-14557255.html

2021-05-20

Odborníci zkoumali stovky červených obrů, z nichž některé hvězdy patřily trpasličí galaxii, kterou odborníci nazývají Gaia-Enceladus, která se ve starověku srazila s Mléčnou dráhou. Věk hvězd byl určen analýzou dat získaných sondou Kepler, observatoří Gaia a přístroji projektu Sloan Digital Sky Survey. Současně odborníci používali metody astroseismologie, kdy se měří frekvence a amplitudy přirozených oscilací hvězdy, což umožňuje zjistit informace o struktuře a životní fázi.Podle závěrů vědců jsou téměř všechny hvězdy studované skupiny stejného věku nebo o něco mladší než hvězdy, které se původně objevily v Mléčné dráze. To naznačuje, že v době srážky, která proběhla před 8–11 miliardami let, procesy formování hvězd již v Mléčné dráze aktivně probíhaly a většina hvězd, které se tehdy objevily, je nyní uvnitř tlustého disku, což je prvek struktury galaxie, který se liší od tenkého disku menším jasem a hustotou.Záře uprostřed galaxie Více než deset let si vědci lámali hlavu nad zvláštním světlem uprostřed naší galaxie. Pro vznik těchto gama paprsků není zjevná příčina. Nová teorie je detailněji popsaná v časopise Physical Revies D. Jejím autorem je Mattia Di Mauro, vědec z italského Národního ústavu jaderné fyziky (INFN) v Turíně. Vědec se domnívá, že toto gama záření může být spojeno s temnou hmotou – tajemnou substancí, která je v první řadě známá tím, že nevyzařuje světlo.Na základě analýz nových údajů, které poskytly různé observatoře se Di Mauro domnívá, že vše má na svědomí temná hmota, kterou ve své studii označuje jako „jednu z nejzajímavějších tajemství fyziky astronomických částic“.Střed Mléčné dráhy je obzvláště výrazná oblast, ve které se nachází obrovské množství hvězd, plynů a prachu, které se nahromadily kolem supermasivní černé díry. Proto se není čemu divit, že tato oblast vysílá množství nejrůznějších vln.Nehledě na to, že doposud nikdo neviděl světlo nebo vlny, které vyzařuje temná hmota, vědci obětovali mnoho let na hledání zářících vedlejších jevů – anihilace temné hmoty – jevů, které by nakonec pomohly odhalit skutečný původ temné hmoty. Tento jev může být pozorován, když temná hmota pozůstává ze slabě interagujících masivních částic – to je však pouze jedno z vysvětlení této záhadné látky.Materiály, které se doposud povedlo nashromáždit, umožnily vědci uvést nové světlo na prostorové rozdělení gama paprsků a jeho relativní úrovně energie. Výsledky ukázaly, že energické úrovně gama záření jsou podobné těm, které bychom mohli pozorovat v případě, že by se jednalo o zničení temné hmoty.Doposud není jasné, že právě temná hmota je příčinou gama paprsků ve středu galaxie, tato teorie je ale pravděpodobnější, než jiné teorie. Například, že za vše mohou pulsary.

