https://cz.sputniknews.com/20210520/vidim-tam-ducha-klementa-gottwalda-komentator-holec-se-opred-do-piratu-a-stanu-14558224.html

„Vidím tam ducha Klementa Gottwalda.“ Komentátor Holec se opřed do Pirátů a STANu

„Vidím tam ducha Klementa Gottwalda.“ Komentátor Holec se opřed do Pirátů a STANu

Ve svém tradičním středečním pořadu na kanálu Xaver Live komentátor Petr Holec věnoval pozornost zveřejnění předvolebního programu Pirátů a STANu. Předsedové... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-20T22:05+0200

2021-05-20T22:05+0200

2021-05-20T22:05+0200

česko

luboš xaver veselý

piráti

vít rakušan

stan

ivan bartoš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14529422_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_930d0a8afad726e277d37946af155585.jpg

„Já když jsem to viděl, tak jsem se lekl, tak jsem se vyděsil. Dlouho mě nevyděsilo nic, jako když se Piráti a STAN sešli a představili svůj volební program. Oni totiž řekli, že mají program pro každého. A já jsem se lekl, že mají program i pro mě. Já jsem se jich o žádný program neprosil. Nic mě neděsí tak, aby pro mě měly program tyto dvě strany, tato příšerná parta,“ prohlásil komentátor.Holec následně ve svém programu pustil ukázku z představení programu Pirátů a STANu, kde oba předsedové stran, Vít Rakušan a Ivan Bartoš, četli projevy z papírů, které drželi v rukou.„Mě to připadalo jako když nějaká začínající firma, startup, představuje nějakou konopnou mast, konopné sandále a pončo. A ne volební program koalice, která chce mít premiéra a vicepremiéra,“ okomentoval charakter jejich prezentace, která probíhala v Praze.Komentátor se také vyjádřil k programu této volební koalice. Dokázal v něm najít i některá pozitiva.„Ano, je to skvělý program. Mně se hrozně líbí jejich daň z konopí, to nás všechny jistě potěší. Já nevím, jak to myslí, ale možná budeme platit daň z konopí my, co nehulíme,“ řekl s notnou dávkou ironie Petr Holec.Následně poukázal na vyjádření předsedy Pirátů Ivana Bartoše, jenž v minulosti řekl, že by mu nevadila islamizovaná Evropa či Česká republika.Komentátor následně připomněl, že Bartoš se později od těchto svých slov distancoval s tím, že prý ve svých 29 letech byl tehdy ještě příliš mladý. „Já jen nevím, v kolika chce Ivan Bartoš dospět,“ dodal Petr Holec.„Noví komunisté“Holec ve svém pořadu na kanále Xaver Live nešetřil Piráti ani před týdnem. Tehdy oponoval bývalému prezidentovi Václavu Klausovi kvůli jeho slovům o tom, že Piráti jsou údajně „noví komunisté“. To je podle názoru Holce omyl, podle jeho názoru se jedná o staré komunisty.Podle jeho slov z minulého týdne jsou Piráti „staří komunisté, akorát nosí dlouhé vlasy a dredy“.Česká televize v proběhu prvního týdne května přinesla zprávy o tom, jak by skončily volby, pokud by se konaly v dubnu letošního roku. Na prvním místě se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 27,5 % hlasů. ANO premiéra Andreje Babiše by skončilo na druhém místě se ziskem 21 % hlasů. Na třetím místě by se umístila volební koalice SPOLU, následovaná SPD s 11,5 %. Kromě těchto stran by se do sněmovny dostala také ČSSD a KSČM.

https://cz.sputniknews.com/20210520/kulhanek-si-v-izraeli-prohledl-budovy-zdevastovane-palestinskymi-raketami--14557043.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luboš xaver veselý, piráti, vít rakušan, stan, ivan bartoš